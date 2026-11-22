22.11.2026 | 10:13

3 актриси, два брака и един режисьор – любовните истории зад кулисите на „Новите съседи“

Алберто Кабайеро е имал връзки с три актриси от поредицата – Мария Аданес, Ванеса Ромеро и Мирен Ибаргурен

Любовните интриги в испанския комедиен сериал „Новите съседи“ далеч не се ограничават до телевизионния екран. Един от създателите му – режисьорът, сценарист и продуцент Алберто Кабайеро – има не по-малко интересна любовна история от тази на героите в прочутата жилищна кооперация. През годините той е имал връзки с три актриси от поредицата – Мария Аданес, Ванеса Ромеро и Мирен Ибаргурен, като за две от тях дори се е оженил, пишат испански медии, сред които El País.

Първата известна връзка на Кабайеро е с Мария Аданес, позната на зрителите като адвокатката Ребека Ортис. Двамата са заедно от 2003 до 2005 г., когато работят по предшественика на „Новите съседи“ – „Щурите съседи“ (Aquí no hay quien viva), където актрисата играе Лусия. Раздялата им обаче не слага край на професионалните им отношения. Години по-късно Аданес се присъединява към „Новите съседи“, напуска сериала, а впоследствие отново се завръща.

В личен план актрисата също преминава през няколко важни промени. През 2010 г. се омъжва за британския адвокат Дейвид Мърфи, но бракът им приключва с развод през 2013 г. По-късно среща невролога Игнасио Ернандес Медрано, от когото през 2021 г., на 45-годишна възраст, ражда сина си Клаудио. Същата година двамата сключват брак.

Следващата голяма любов на режисьора е Ванеса Ромеро, която зрителите познават като красивата Ракел Вилянуева. След продължителна връзка двамата се женят на 1 септември 2012 г. в испанския град Алтеа. Семейното им щастие обаче не продължава дълго – само няколко месеца по-късно се разделят, а през 2013 г. става ясно, че бракът им е приключил. Въпреки това Ромеро остава част от актьорския състав на сериала, създаден от бившия ѝ съпруг.

След развода актрисата има връзка с музикалния продуцент Емилио Естебан, а по-късно и с телевизионния водещ Санти Бургоа, с когото се разделя през 2024 г. В началото на 2026 г. Ромеро признава, че отново е влюбена. Новият мъж до нея живее в Барселона и няма нищо общо със света на шоубизнеса. През май тя споделя техни общи снимки в Instagram, но предпочита да не разкрива самоличността му.

Третата актриса, спечелила сърцето на Кабайеро, е Мирен Ибаргурен, която изпълнява ролята на Йоли. Двамата започват връзката си през 2013 г., около две години преди тя да се присъедини към „Новите съседи“. Така се стига до любопитна ситуация – Ибаргурен се оказва на една снимачна площадка с бившата съпруга на партньора си Ванеса Ромеро.

За разлика от предишните му отношения, връзката с Ибаргурен се превръща в дългогодишно семейно партньорство. През юли 2022 г. се ражда синът им Роко, а през ноември 2023 г., след повече от десетилетие заедно, двамата сключват брак на интимна церемония край Мадрид. През декември 2025 г. съобщават, че очакват второто си дете.

През май 2026 г. Кабайеро прави и необичаен за него романтичен жест. По случай 46-ия рожден ден на съпругата си той публикува в Instagram лични снимки на двамата, придружени от трогателно послание. Режисьорът отбелязва, че за тринадесети път празнува рождения ѝ ден до нея, и завършва признанието си с думите: „Благодаря ти, че съществуваш“. Публикацията привлича вниманието на испанските медии, тъй като Кабайеро рядко споделя подробности от личния си живот.

Така зад кулисите на една от най-популярните испански телевизионни комедии се разиграва истинска любовна история с няколко главни героини, два брака и неочаквани срещи на снимачната площадка. А режисьорът, който години наред създава романтичните перипетии на екранните персонажи, се оказва замесен в не по-малко любопитни отношения и в реалния живот.

Мария Пенчева