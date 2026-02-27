27.02.2026 | 10:14

Абе Баце, на кого мислиш, че минават тези номера? Бива ли такава излагация?

Пази кюлчетата за по-тежки дни. Те скоро идват

Лелееее, какви „злини“ стори този кабинет за няколко дни!

Вдигна цената на водата, преди това ни удари със сметките за ток, възбуди собствениците на „Лукойл“ да ни съдят вместо да играят белот с Баце, ще посегнат на Магазините за хората, заплашват милиционери, късат на хората сухожилията, пазят педофили…. Ужаааас!

Айде на Тошето му е ясен келепира и не пише сценарии, а участва в цирка на Пееф.

Ама ти? Народен артист, с талант и история. Бива ли такава излагация? Скоро метеорити ще започнат да падат и пак служебният кабинет ще е виновен. По-полека, че някой да повярва, Баце.

Я виж ортакът ти какво прави? Хванал се е за проКурора и стиска, защото после следва „бърза разпродажба". А ти какво ще продаваш, освен партията си?

Арман Бабикян