07.07.2026 | 20:04

Адска зима удари Турция насред юли, тежка техника рине преспи

Снежни стени блокираха проходите в разгара на лятото, социалните мрежи прегряха от кадри

Необичайно метеорологично явление изненада жителите и туристите в съседна Турция, където истинска зима настъпи в разгара на юли. В източните планински райони на страната се натрупаха огромни преспи сняг, които наложиха спешна намеса на тежка снегопочистваща техника.

Кадри с дебели снежни стени, заснети по пътищата през летния месец, бързо обиколиха социалните мрежи и предизвикаха вълна от коментари. Местните власти работят денонощно, за да разчистят блокираните планински проходи и да възстановят нормалното движение в засегнатите високопланински райони.

Този климатичен абсурд веднага ни припомня за подобни аномалии, които зачестяват през последните години в различни части на региона. Преди време подобен шокиращ летен сняг падна в някои планински курорти в Румъния и Гърция, където температурите рязко паднаха под нулата в средата на лятото. Дори по високите части на българските планини, като Рила и Пирин, неведнъж са регистрирани леки снеговалежи през юли и август, които изненадват подготвените за жеги туристи. Тези случаи показват, че планинският климат на Балканите и в Близкия изток може да поднесе сериозни зимни изненади, независимо от календара.

Резките температурни обрати и неочакваните снеговалежи през лятото са ясен знак за засилващата се нестабилност на климата в глобален мащаб. Експертите синоптици обясняват тези явления с нахлуването на мощни арктически въздушни маси, които си пробиват път на юг и се сблъскват с летните горещини. Подобни аномалии не само блокират трафика, но и нанасят сериозни щети на местното земеделие и животновъдство в планинските региони. Придвижването в такива райони изисква повишено внимание, тъй като времето може да се промени от слънчево лято в сурова зима само за броени часове.