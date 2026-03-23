„Алфа рисърч“ и „Маркет линкс“ прогнозират 5-партиен парламент

Петпартиен парламент прогнозират социологическите агенции „Алфа рисърч“ и „Маркет линкс“ в своите проучвания през март. Моментната картина показва, че бариерата от 4% за влизане в парламента прескачат коалицията около президента (2017-2026) Румен Радев „Прогресивна България“, ГЕРБ, „Продължаваме промяната-Демократична България“, ДПС-Ново начало и „Възражданене“. БСП е на ръба да прескочи бариерата с разлика в рамките на статистическата грешка. От Народното събрание категорично изпадат доскоро управляващата „Има такъв народ“, както и Алианс за права и свободи.
Данните от изследванията на двете агенции бяха представени по бТВ.
При „Алфа рисърч“ паспортът показва национално представително проучване, поръчано от телевизията, и осъществено сред 1000 пълнолетни граждани по метода на пряко интервю по домовете с таблети. Проведено е в периода 12-20 март.
„Маркет линкс“ е провела проучването си сред 1008 души, в периода 17-21, методът е 80% пряко лично интервю и 20% онлайн. Поръчител е отново бТВ.
Какво показват електоралните нагласи?
„Алфа рисърч“:
ПБ – 29,4%
ГЕРБ – 20,7%
ПП-ДБ – 11,5%
ДПС – 9,9%
„Възраждане“ – 6,8
БСП – 3,8%
МЕЧ – 3,3%
„Сияние“ – 2,4%
„Величие“ – 2,2%
АПС – 1,9%
ИТН – 1,7%
„Синя България“ 1,5%
„Маркет линкс“:
ПБ – 24,4%
ГЕРБ – 18,6%
ПП-ДБ – 11,1%
ДПС – 8,8%
„Възраждане“ – 4,6%
БСП – 3,1%
МЕЧ – 2,7%
„Величие“ – 2,0%
„Синя България“ – 1,7%
„Сияние“ – 1,7%
АПС – 1,4%
ИТН – 0,9*
„Маркет“ обаче отчита и цели 14,9 на сто, отговорили с „не съм решил“. За други 2,8 на сто посочват, че ще гласуват за друга формация. „Не подкрепям никогоЮ ще отбележат 1,2 на сто.
И двете агенции отчитат висока избирателна актовност – 59% според „Маркет линкс“ и 54,7 на сто – според „Алфа“.
