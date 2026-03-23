23.03.2026 | 20:55

„Алфа рисърч“ и „Маркет линкс“ прогнозират 5-партиен парламент

БСП е близо до бариерата, но според двете агенции засега не я прескача

Петпартиен парламент прогнозират социологическите агенции „Алфа рисърч“ и „Маркет линкс“ в своите проучвания през март. Моментната картина показва, че бариерата от 4% за влизане в парламента прескачат коалицията около президента (2017-2026) Румен Радев „Прогресивна България“, ГЕРБ, „Продължаваме промяната-Демократична България“, ДПС-Ново начало и „Възражданене“. БСП е на ръба да прескочи бариерата с разлика в рамките на статистическата грешка. От Народното събрание категорично изпадат доскоро управляващата „Има такъв народ“, както и Алианс за права и свободи.

Данните от изследванията на двете агенции бяха представени по бТВ.

При „Алфа рисърч“ паспортът показва национално представително проучване, поръчано от телевизията, и осъществено сред 1000 пълнолетни граждани по метода на пряко интервю по домовете с таблети. Проведено е в периода 12-20 март.

„Маркет линкс“ е провела проучването си сред 1008 души, в периода 17-21, методът е 80% пряко лично интервю и 20% онлайн. Поръчител е отново бТВ.

Какво показват електоралните нагласи?

„Алфа рисърч“:

ПБ – 29,4%

ГЕРБ – 20,7%

ПП-ДБ – 11,5%

ДПС – 9,9%

„Възраждане“ – 6,8

БСП – 3,8%

МЕЧ – 3,3%

„Сияние“ – 2,4%

„Величие“ – 2,2%

АПС – 1,9%

ИТН – 1,7%

„Синя България“ 1,5%

„Маркет линкс“:

ПБ – 24,4%

ГЕРБ – 18,6%

ПП-ДБ – 11,1%

ДПС – 8,8%

„Възраждане“ – 4,6%

БСП – 3,1%

МЕЧ – 2,7%

„Величие“ – 2,0%

„Синя България“ – 1,7%

„Сияние“ – 1,7%

АПС – 1,4%

ИТН – 0,9*

„Маркет“ обаче отчита и цели 14,9 на сто, отговорили с „не съм решил“. За други 2,8 на сто посочват, че ще гласуват за друга формация. „Не подкрепям никогоЮ ще отбележат 1,2 на сто.

И двете агенции отчитат висока избирателна актовност – 59% според „Маркет линкс“ и 54,7 на сто – според „Алфа“.