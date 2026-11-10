10.11.2026 | 13:40

Фактчек – абсурдните лъжи на защитниците на „Кауфланд“ срещу държавната глоба

През 2020 г. регулаторът в Полша налага глоба 163 млн. евро на търговската верига "Biedronka", която по-късно в съда пада на 116 млн.

Шири се абсурден наратив относно глобата наложена върху „Кауфланд България“. Малко фактчекинг се налага да направя, защото родните фактчекъри по този въпрос блеят (защо ли).

1. Вярно ли е, че наложената от КЗК глоба от 75,65 млн. евро е безпрецедентна в европейски контекст, както твърдят „Кауфланд България“ и техните лобисти (на снимката)? Не, не е вярно. Например, през 2020 г. регулаторът в Полша налага глоба 163 млн. евро на търговската верига „Biedronka“, която по-късно в съда пада на 116 млн. Нарушенията са много сходни с тези, които КЗК твърди, че е установила в случая на „Кауфланд България“.

Още една причина защо официалната позиция на „Кауфланд България“ е изключително неуважителна. Твърдението, че размерът на глобата „е напълно несъразмерен спрямо европейската практика“ си е лъжа. Освен ако не изключваме Полша от „европейската практика“. Отново обръщам внимание на търговските вериги за това, че трябва много сериозно да преосмислят публичната си комуникация.

2. Наблюдавам, че се разпространява наратив как „Кауфланд“ е много съвестен инвеститор на нашия пазар, който едва ли не прави бизнес с благотворителна цел, глобата е просто политически мотивирана атака без реална обосновка, КЗК е бухалка.

Дали глобата от КЗК е обоснована или не е въпрос на съдебно решение (ако бъде обжалвана). Но импликацията, че подобна солена глоба, КОНКРЕТНО срещу „Кауфланд“ може да е само и единствено политически мотивирана и така се влошава бизнес средата и плашим инвеститорите, е невярна.

Отново имаме пример от Полша, където „Кауфланд“ също оперира. Там през 2021 на „Kaufland Polska Markety“ е наложена глоба с приблизителна стойност 27 млн. евро поради нелоялни практики спрямо доставчици. Също много крупна като размер.

Нарушенията? Много сходни с тези, които КЗК твърди, че е установила в България. Например, неправомерен натиск за намаляване на доставни цени (също като у нас) и сключване на договори със задна дата, (също много сходно с обвинението за необосновано забавяне на преговорите с доставчици).

Питам всички загрижени за бизнес средата – Полша „комунистическа държава“ ли е?

Сринала ли се е бизнес средата в Полша след подобни много солени глоби на търговски вериги, включително „Кауфланд“?

Точно обратното.

Полша е сред държавите, които реализират най-бърз ръст на БВП в Европа през последните години. Освен това, преките чуждестранни инвестиции в Полша не изглежда да са пострадали от тези доста солени глоби върху гиганти в „модерната търговия“. Всъщност в годината след като налагат глобата върху „Кауфланд“, преките чуждестранни инвестиции в Полша се покачват с 34%!

Така че не се притеснявайте, няма да се срине бизнес средата понеже в България най-накрая някоя институция се е хванала да свърши по-сериозна работа. Даже напротив.

Една от причините България да изостава икономически зад почти всички останали в Източна Европа (особено Полша) е че тук няма адекватно функционираща държава и надзорни институции. Крайно време е това да се промени.