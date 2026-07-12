12.07.2026 | 9:58

Англия е на полуфинал след обрат над Норвегия

Джуд Белингам донесе победата с 2:1 в продълженията, отмениха с VAR гол на скандинавците заради Холанд

Англия се класира за полуфиналите на Световното първенство по футбол след драматична победа над Норвегия с 2:1, дошла след продължения. Британците съумяха да вземат измъчена победа, след като допуснаха Норвегия да поведе, а големият герой в мача беше Джуд Белингам. Той отбеляза и двата гола за Англия при победата с 2:1 и вече има 6 отбелязани гола на Мондиал 2026.

Така „трите лъва“ продължават пътя си напред в турнира и вече чакат да научат името на следващия си съперник в полуфинала, който ще бъде определ в сблъсъка между Аржентина и Швейцария.

Норвегия откри резултата в 36-ата минута, след като капитанът на Англия Хари Кейн загуби топката пред наказателното поле, тя стигна до Андреас Шелдеруп, който отбеляза зрелищен гол с премерен удар под горната греда – 1:0! Британците претендираха за нарушение срещу Кийн, но рефера Клеман Тюрпен не ги уважи и призна гола. Минути по-късно скандинавците можеха да удвоят резултата, но Алекс Сьорлот провали отличната атака. Нападателят на „Атлетико“ (Мадрид) предпочете да задържи топката и сам да продължи атаката, вместо да подаде на оставения сам Ерлинг Холанд.

Англия успя да изравни в добавеното време на първото полувреме, след като Хари Кейн изведе Гордън по лявото крило, новото попълнение на „Барселона“ върна топката към пеналта, намери Джуд Белингам, който надигра Торбьорн Хегем и хладнокръвно, с левия крак, вкара топката във вратата на Ниланд – 1:1!

След почивката Англия владееше инициативата, но по-чистите шансове за гол бяха пред Норвегия. В 51-вата минута Александър Сьорлот опита нещо средно между центриране и удар и само добрата намеса на Джордан Пикфорд попречи да се стигне до гол. При последвалия корнер Ерлинг Холанд спреля и отново Пикфорд трябваше да се намесва.

Стигна се до нов корнер, при който след страхотно меле Торбьорн Хегем отблизо вкара топката във вратата. Ситуацията обаче беще прегледана от ВАР и се видя, че Ерлинг Холанд изблъсква с ръце Елиът Андерсън, заради което и попадението на Норвегия беше отменено.

След равенство в редовите 90 минути се стигна до продължения, които започнаха с шанс за Англия. Хари Кейн стреля от малък ъгъл и само блестящата намеса на Ниланд попречи да се стигне до гол.

Секунди по-късно, в 93-ата минута, „трите лъва“ поведоха в резултата. Далечен удар на Морган Роджърс затрудни Ниланд, който не се намеси добре и изби топката в краката на Джуд Белингам, който при добавката не сгреши за 1:2.

В 99-ата минута Джед Спенс направи страхотен пробив в наказателното поле и беше препънат от Оскар Боб, след като успя да постави крака си пред неговия и предизвика фаула. Първоначално съдията Клеман Тюрпен отсъди дузпа, но беше привикан да разгледа ситуацията с ВАР и отмени дузпата.

Голямата звезда на Норвегия и голова машина Холанд пък беше сменен в 105-ата минута, след като беше далеч под нивото си в мача. Въпреки поражението, Норвегия се представи отлично на Мондиал 2026, а епичната им победа над Бразилия на 1/8 финала ще се помни дълго.

НОРВЕГИЯ – АНГЛИЯ 1:2 (след продължения, 1:1 в ред. време)

1:0 Андреас Шелдеруп (36), 1:1 Джуд Белингам (45+2), 1:2 Джуд Белингам (93)

НОРВЕГИЯ: 1. Орян Ниланд – 3. Кристофър Айер, 17. Торбьорн Хегем (90 – 4. Лео Йостигор), 5. Давид Волфе (90 – 16. Маркус Педерсен) – 26. Юлиан Риерсон (60 – 14. Фредрик Аурснес), 10. Мартин Йодегор, 8. Сандер Берге, 6. Патрик Берг, 21. Андреас Шелдеруп 68 – 20. Антонио Нуса) – 7. Александър Сьорлот (68 – 22. Оскар Боб), 9. Ерлинг Холанд (105 – 11. Йорген Странд Ларсен)

Резерви: 12. Сандер Тангвик, 13. Егил Селвик; 4. Лео Йостигор, 15. Фредрик Андре Бьоркан, 16. Маркус Холмгрен Педерсен, 24. Сондре Лангос, 25. Хенрик Фалкенер, 2. Мортен Торсби, 14. Фредрик Аурснес, 18. Кристиан Торствед, 19. Тело Осгор, 22. Оскар Боб, 23. Йенс Петер Хауге, 11. Йорген Странд Ларсен, 20. Антонио Нуса

Селекционер: Стале Солбакен

АНГЛИЯ: 1. Джордан Пикфорд – 2. Езри Конса (89 – 17. Морган Роджърс), 5. Джон Стоунс, 6. Марк Гехи, 3. Нико О’Райли (86 – 25. Джед Спенс)– 8. Елиът Андерсън, 4. Деклан Райс (46 – 21. Еберечи Езе) – 20. Нони Мадуеке (46 – 7. Букайо Сака), 10. Джуд Белингам (110 – 15. Дан Бърн), 18. Антони Гордън (71 – 24. Рийс Джеймс), 9. Хари Кейн

Резерви: 13. Дийн Хендерсън, 23. Джеймс Трафорд; 12. Трево Чалоба, 15. Дан Бърн, 24. Рийс Джеймс, 25. Джед Спенс, 14. Джордан Хендерсън, 16. Коби Мейну, 17. Морган Роджърс, 21. Еберечи Езе, 7. Букайо Сака, 11. Маркъс Рашфорд, 19. Оли Уоткинс, 22. Айвън Тони

Селекционер: Томас Тухел

Стадион: „Хард Рок Стейдиъм“, Маями

Съдия: Клеман Тюрпен (Франция)