08.11.2026 | 20:14

Украинският бос на бойни дронове строи завод в България, Киро Петков му е съдружник

Ярослав Гришин е основател на водещият украински производител на военни дронове „Дженерал Чери”, чиито поточни линии бълват над 100 000 бройки на месец

Плановете на експремиерът Кирил Петков да произвежда в България бойни дронове са една крачка по-близо до реализация. Въпрос на седмици е да започне строителството на фабриката, чиято продукция ще се изнася в ЕС и САЩ.

Петков си е намерил възможно най-подходящият съдружник. Не кой да е, а украинецът Ярослав Гришин, станал известен в родината си с прозвището „Царя на дроновете”. Прякорът му изобщо не е случаен. Гришин е основател на водещият украински производител на военни дронове „Дженерал Чери”, чиито поточни линии бълват над 100 000 бройки на месец.

В средата на октомври Ярослав Гришин е станал собственик на 25% от дяловете в българска фирма, с многозначителното име „Дженерал Чери интернешънъл”. Както вече писахме, компанията е основана от мултимилионерът и приятел на Кирил Петков Калоян Данчев. В началото бившият лидер на „Продължаваме Промяната” е само неин управител, но през лятото Данчев му прехвърля своите акции.

Още докато е само управител, Кирил Петков влиза в контакт с Ярослав Гришин, предлагайки му да изнесе част от производството си тук. Източниците ни твърдят, че двамата си стискат ръцете още преди половин година. Петков дори участва на срещу между „Царя на дроновете” Ярослав Гришин и европейски военни, на които уговарят доставки от българският завод. На тях Петков е представен като част от екипа на украинската компания. След като са осигурени достатъчно поръчки, е задвижен и самия проект.

Гришин купува от Кирил Петков 25% от българската компания, която ще строи фабриката за дронове. Малко преди сделката, на 15 октомври, експемиерът преименува фирмата на „Фиделис Дифенс Груп”. Вероятно за да не бие толкова на очи съдружието с „Дженерал Чери” на Ярослав Гришин. Друг е въпроса дали има смисъл от това. Украинският „Цар на дроновете” вече е собственик на 25% от акциите, макар сделката, заради бюрократични формалности, все още да не е вписана в Търговския регистър. Сега предстои и строителството на завода.

В бъдещата фабрика ще се произвежда най-новата разработка на Гришин – предизвикалият сензация в цял свят дрон прихващач „Булет” (Bullet). С негова помощ украинската армия успешно унищожава стотиците дронове камикадзе, с които Русия всеки ден атакува страната. Уникалното при него е, че „Булет” може да кръжи близо половин час над охраняваната зона.

През това време сканира с помощта на изкуствен интелект небето наоколо. Щом бъде засечена цел, прихващачът „включва турбо двигателите”, приближава се на десетина метра до руския дрон и с помощта на 800 грама взрив го унищожава. Украинците произвеждат и класическите нападателни дронове, който могат да унищожат техника или войници на десетки километри зад фронта.

Успехът на „Булет” бързо бе оценен в цял свят. Десетки държави побързаха да поръчат от уникалните безпилотници на „Дженерал Чери”. Друг е въпросът, дали компанията има капацитет да задоволи търсенето. Затова и украинците още тази пролет обявиха, че търсят начини да изнесат производството в страни от ЕС. Освен с фирмата на Кирил Петков, през август „Дженерал Чери” сключи договор с финландската компания „Патрия” за съвместно производство на безпилотни системи.

Българският завод ще е с капацитет от десетки хиляди бройки месечно, твърдят запознати. Да се надяваме, че сред клиентите му ще бъде и българската армия. Колкото и да симпатизира на Кремъл, като военен Румен Радев се е заклел да защитава родината си.

След вероломните руски атаки срещу мирни кораби в наши териториални води, родните военни със сигурност имат нужда от дронове прихващачи като „Булет”, с които се борят с пратените към нашето крайбрежие „подаръци” от Владимир Путин.

Част от произведените в България дронове „Булет” може да се изнасят и за САЩ. Компанията на Ярослав Гришин бе поканена от Министерството на войната на САЩ да участва в конкурса за превоъръжаване на американската армия с нови бойни дронове.

Наскоро „Дженерал Чери” бе включена в списъка с 19 участници, които се класираха за втория кръг на конкурса. Дроновете на Ярослав Гришин са се представили отлично на проведено през септември специално учение на американската армия. Щатски специализирани сайтове твърдят, че скоро може да бъде сключен договор с Пентагона за покупка на прихващачите „Булет”.