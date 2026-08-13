13.08.2026 | 10:00

Българин ще лежи 5 г. в затвор във Великобритания – печатал части за оръжие на 3D принтер

35-годишният Красимир Коев е осъден само за опита да произведе полуавтоматично оръжие

Мъж от уелския град Уелшпул беше осъден на пет години затвор, след като полицията установи, че е проучвал в интернет производството на огнестрелни оръжия, свалил е необходимите дигитални файлове и е започнал да печата части за полуавтоматично оръжие на 3D принтер.

Осъденият е 35-годишният Красимир Коев, съобщава местното издание County Times. Делото е гледано от Кралския съд в Молд, Северен Уелс.

Случаят е поредният във Великобритания, който показва колко сериозно властите вече третират т.нар. ghost guns – „оръжия призраци“, чиито основни компоненти могат да бъдат произведени в домашни условия и които не преминават през традиционната система за производство, регистрация и проследяване на огнестрелните оръжия.

Коев подробно проучвал как се печатат оръжия

Разследването установило, че Коев не просто е попаднал случайно на файловете. Според изложеното пред съда той в продължение на седмици е проучвал темата, търсил и свалял подходящи файлове и е подбирал материали за 3D печат.

Полицията открила компоненти, предназначени за FGC-9 Mk II – конструкция на полуавтоматично оръжие, която придоби международна известност именно с това, че значителна част от нея може да бъде произведена с широко достъпни технологии за 3D печат.

Сред намерените предмети са били горна и долна част на корпуса и други компоненти. Оръжието все още не е било завършено и откритите части сами по себе си не са представлявали готов за стрелба пистолет. Именно подготовката и производството на компонентите обаче са в основата на наказателното дело.

Прокурорът Емалин Даунинг посочва пред съда, че процесът далеч не се свежда до натискането на един бутон на принтера. Коев е трябвало да открие подходящите файлове, да установи съвместимостта им със софтуера си и да избере подходящ материал за отпечатване.

Според обвинението това демонстрира целенасочена подготовка и технически познания.

Защитата е изтъкнала, че Коев е човек с чисто минало и квалификация в областта на компютърните технологии и електрониката. Тя е оспорила и тезата, че оръжието е било предназначено за престъпна употреба. Според медийни публикации по делото на по-ранен етап е била изложена и версия, че частите са били свързани с художествен проект, но тази линия впоследствие е изоставена.

Случаят не е първи във Великобритания

Присъдата срещу Коев се вписва във видима тенденция във Великобритания.

През януари тази година 29-годишният Роберт Адамски беше осъден на 15 години затвор, след като антитерористичната полиция открила в дома му в Източен Лондон 3D принтер, който в момента на обиска произвеждал именно компонент за FGC-9 Mk II.

При Адамски случаят е бил значително по-тежък. Вече били отпечатани и други компоненти, включително пълнител, а експертите открили и части от друго 3D принтирано оръжие. В жилището имало и материали, свързани с крайнодясна и неонацистка идеология.

През март 2025 г. 31-годишният Матю Алкрофт от Крю получи 63 месеца затвор. При претърсване полицията открила 3D принтиран пистолет с патрон в цевта и още четири в пълнителя. Експертизата установила, че оръжието е функционално и попада в категорията на забранените оръжия.

Друг случай показва, че британските съдилища все пак правят разлика според конкретните обстоятелства. 19-годишният Джеймс Марис от Шотландия беше заловен с произведен в спалнята му FGC-9 и боеприпаси, но през януари 2025 г. избегна ефективна присъда. Той получи тригодишен надзор, 300 часа общественополезен труд и други ограничения. Марис признал четири нарушения на законодателството за огнестрелните оръжия.

През ноември 2025 г. пък 50-годишният Карл Уокър от Бирмингам беше осъден на 16 месеца условно с двегодишен изпитателен срок. В гардероба му полицията открила почти завършено 3D принтирано полуавтоматично 9-милиметрово оръжие, а до него – съвместими боеприпаси и инструменти. При обиска били намерени още десетки ножове, арбалет и ръководство за производство на самоделен автомат.

И България вече има първи такъв случай

Темата има и съвсем пряка българска връзка.

Наскоро ГДБОП проведе първата в България специализирана операция срещу производство на 3D принтирани огнестрелни оръжия.

На 18 юни 2026 г. в Бургас е задържан мъж, заподозрян в подобна дейност. При претърсването на частен адрес антимафиотите открили 3D принтери, ролки с полимери, сушилня за готовите изделия, електронни устройства и компютри с файлове и чертежи за различни модели огнестрелни оръжия и боеприпаси. Материалите са докладвани на Районната прокуратура в Бургас.

От ГДБОП изрично определиха акцията като първата по рода си в България и я поставиха в контекста на засилващото се внимание на полицейските служби по света към „ghost guns“ и разпространението на необходимите за производството им файлове онлайн.