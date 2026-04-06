06.04.2026 | 18:54

България арестува шейх от кралската фамилия на ОАЕ

Арабинът е осъден за икономически престъпления и е издирван с червена бюлетина от Интерпол

Снимката е илюстративна

Член на управляващата фамилия в Обединените арабски емирства е арестуван в България. Според източници на БНТ задържаният е внук на шейх Зайед бин Султан ал-Нахаян, емир на Абу Даби и първи държавен ръководител на ОАЕ до смъртта си през 2004 г.

Високопоставеният шейх от ОАЕ е задържан у нас в началото на април заради издадена на издадена национална заповед за арест от прокурора на Дубай, ОАЕ с цел изтърпяване на присъда от 26.07.2017 г. на съда на ОАЕ–Дубай за извършено престъпление формулирано като „злоупотреба с доверие“.

Наложеното наказание е лишаване от свобода за срок от 6 месеца и глоба в размер на 20 737 263.37 AED – дирхами (4 893 289.09 евро).

Задържаният e обявен за международно издирване с цел екстрадиция и арест по искане на Интерпол ОАЕ – Абу Даби, въз основа на червен бюлетин от 01.12.2025 г., съобщават от Софийска градска прокуратура (СГП).

Там, освен постъпилите данни за издадена валидна национална заповед за арест, от страна на съдебните власти на ОАЕ е декларирано намерение за последващата екстрадиция на чуждия гражданин.

От изложените фактически обстоятелства и оперативни данни на Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ при МВР – София е установено, че арабският гражданин, осъден за икономическо престъпление, разполага с финансови възможности да се укрие, тъй като същият е пребивавал в няколко държави, разположени на различни континенти.

Според източници на БНТ последните години високопоставеният член на управляващата фамилия в ОАЕ е пребивавал в редица европейски държави. У нас е задържан именно след издаването на „Червена бюлетина“ от Интерпол.

Софийският градски съд го е оставил в ареста за срок до 40 дни, като решението може да се обжалва пред Апелативния.