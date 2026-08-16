16.08.2026 | 13:10
България получила информация от ФБР за ‘Кръв и чест’
Неонацистката групировка влиза в полезрението на службите през 2001 г.

България е получила информация за групата „Кръв и чест“, 18 членове на която бяха задържани днис, от ФБР, след като бил закрит сайтът й у нас, съобщи бившият началник на сектор „Компютърни престъпления“ Явор Колев пред Нова тв.

Според него американската страна е посочила, че закриването на сайта в САЩ би влязло в противоречие със защитата на свободата на изразяване.

В България мрежата попада в полезрението на службите още през 2001 г. Тогава ГДБОП провежда операция в Пловдивска област.

„През 2001 г. съм разследвал тази група „Кръв и чест“. Имаше български сайт. Ръководителят на тази група е в САЩ. Има клонове в почти всички европейски държави. Те нямаха радикални действия и криминални прояви“, разказа Колев.

Според Колев при тогавашната операция е имало арести в района на Първомай. При претърсванията разследващите открили литература и знамена със свастики, но не били установени действия, свързани с насилие.

„Намерихме много литература, знамена със свастики, но нищо повече от това“, посочи бившият служител на ГДБОП.

Името на „Кръв и чест“ се появява отново в публичното пространство през 2013 г. във връзка с неуспешен опит за регистрация на националистическа формация. Десет години по-късно, през 2023 г., пловдивската полиция извършва нова акция на същия адрес, проверен и при последната операция. И тогава са открити нацистки символи.

„Кръв и чест“ е нацистки лозунг, свързван и с младежката организация на нацистката партия в Германия. Движението със същото име се появява във Великобритания през 80-те години на миналия век и по-късно създава структури в редица държави. Дейността му е забранена в Германия, Испания, Франция, Унгария, Канада и Русия, а във Великобритания през 2025 г. срещу организацията бяха наложени финансови санкции.

След последните арести Явор Колев призова МВР да промени начина, по който противодейства на престъпленията в интернет. Според него специализираните структури сами не могат да отговорят на мащаба на проблема.

„МВР трябва да преосмисли стратегията си за борба с киберпрестъпността и да бъдат обучени полицаи във всяко едно полицейско управление, които да могат да разследват такива киберпрестъпления“, заяви Колев.

В Пловдив подобен подход вече се прилага. От март във всяко районно управление има определен служител, който следи за престъпна активност онлайн. Особено внимание се обръща на поведението на младежи в интернет, а темата придоби допълнителна тежест след убийството на Георги Кузев.

В Трето районно управление с тази дейност се занимава главен инспектор Петър Искров, който е началник на сектор „Криминална полиция“. По думите му една от трудностите пред полицията е, че комуникацията между младежите често се осъществява в затворени онлайн групи с ограничен достъп.

По думите му полицията работи активно и по отношение на футболните фракции и агитките, като преди срещи се предприемат превантивни действия за предотвратяване на хулигански прояви.

Според главния инспектор проблемът обаче не се изчерпва с интернет.

„Към момента децата не зачитат по никакъв начин, или по-голяма част от децата не зачитат правилата, институциите. Много неща от възпитанието на децата липсват, което води до тежки ситуации“, коментира Искров.

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