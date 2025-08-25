25.08.2025 | 13:07

Банките тържествуват: Еврото подпали невиждана имотна треска!

Българинът масово бърза да обърне левчетата в апартаменти преди влизането на еврото у нас

Паниката на българина преди въвеждането на еврото продължава – бедни и богати вадят последни спестявания, теглят кредити и купуват имоти в страх от ново поскъпване на жилищата. От създаденото напрежение печелят инвеститорите и банките. Дали мераклиите за собственост постъпват далновидно, тепърва ще стане ясно.

Брокери обаче предупреждават, че тези екстремни инвестиции може да не се окажат чак толкова практични – дори цифрите да скочат за кратко, много бързо пазарът ще преодолее трусовете и цените може в следващ момент да паднат. Така че не се хвърляйте на имоти като за последно, а преценете дали си заслужава да купувате компромисно жилища, които в нормално време не бихте избрали. Иначе влагането на пари в недвижима собственост винаги е било приоритет за нашенци, пише „Уикенд“.

Принципът е хем да има за ползване, хем в сгоден момент да се продава на по-висока цена. Броят на хората, които искат да вложат спестяванията си по този начин, постоянно расте. Може да се каже, че народът обръща левовете в апартаменти, преди официалното приемане на еврото у нас. Част от купувачите теглят до стотинка спестяванията си от банките, за да си помогнат в сделката, други купуват изцяло с ипотечни кредити, които все още държат поносими, дори изгодни лихви. Средната лихва продължава да е под 2,5% за всички нови ипотечни кредити. Само за юни новоотпуснатите жилищни кредити са на стойност 994 млн. лева, а за първите 6 месеца на 2025 г. – 4,7 млрд. лева. Банките обаче вече не са толкова „щедри” и не дават кредити на всеки. Трезорите отпускат заеми само на хора със средни и високи доходи.

Докато преди година средната месечна вноска при изплащане беше около 800 лв., сега немалко домакинства си позволяват 1000-1500 лв. месечна вноска за ипотечен кредит, тъй като имат високи доходи. Според експерти ниските лихви на кредити ще се запазят и след 1 януари догодина, защото не зависят пряко от въвеждането на еврото.

Брокери и строители отчитат със задоволство засилено търсене за инвестиции в недвижими имоти. Самото подсъзнание на българина работи така: „Трябва да купя до края на годината”, определят ситуацията брокерите. Оказва се, че кандидат-купувачите избират и имоти, които не ги устройват напълно – само и само да инвестират в „четири стени“ парите си.

Докато преди, при по-спокоен пазар, без силни трусове и без стреса от неизвестното, кандидат-купувачите бавеха сделките и понякога ги точеха с години, като проявяваха високи изисквания и претенции, сега договорите се подписват много по-бързо, понякога светкавично. Някои клиенти дори се хвърлят върху първото предложение на имотните спецове. „Обичайно хората ходеха по огледи с месеци, за да изберат апартамент, което усложняваше много работата ни. Претенциите бяха за определени квартали, изложение, етаж, както, разбира се, и за разположението на стаите. Сега гледат квадратурата и инфраструктурата и това е основното. Явно целта е имотът да бъде продаден в някакъв момент на по-висока цена“, обясняват брокерите.

И в момента се запазва интересът предимно към двустайните апартаменти, но по-заможните избират и по-просторни жилища – тристайни и четиристайни.

Най-богатите пък търсят къщи не само в полите на Витоша, но и селски къщи в атрактивни райони в страната. Цените на квадрат в София варират от 2000 до около 3500 евро, като най-луксозните стигат и до 5000. Остават предпочитанията към южните райони, но вече се търсят и жилища в непрестижни преди квартали, като „Люлин”, „Надежда”, заради наличието на метро, детски градини и училища.

Интересен факт е, че намалява интересът към най-малките жилища – почти никой не иска да купува едностайни – гарсониери или боксониери. Подобни имоти търсят само студенти, които избират да живеят под наем. Вероятно затова и строителите много рядко отделят толкова малки жилища.

При целия панаир с имотите, експертите по недвижимости предупреждават кандидат-купувачите да не се хвърлят сляпо в сделки – само с единствената цел да вземат нещо, което после да препродадат на по-висока цена. Много специалисти вече обясниха, че в дългосрочен план, след въвеждането на еврото е възможно имотният балон най-после да се спука и цифрите да паднат. Дори да има леко покачване на цените на имотите, това ще бъде на старта, след което цените ще се уравновесят.

Лакомията за имоти може да се окаже доста нерентабилна, защото се задава и друг проблем – данък сгради може да скочи сериозно в следващите години и владеенето на няколко имота да се окаже доста скъпо начинание, което далеч надхвърля изгодата от покупката.