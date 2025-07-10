Белобрадова смаяна от безграничната жалкария на Пеевски

Оляхте се. От тъпота и от пълното бездарие да измислите нещо.

Цяла държава имате на разположение. От шефа на НАП, който застила черги по пътя към Магазини за хората, през КОНПИ, през прокуратурата и добре заплатената полиция.

Всичко е ваше и пак не можете едно производство да почнете като хората без да тормозите кърмачки в дома им и да тероризирате деца . Не можете един документ да намерите с двайсе хиляди служители, докато обискирате малолетни деца. Не можете едно обвинение да скалъпите без да сте се снимали на трапезата с подалите “сигнала”.

Цял ВАС имате и пак сте прости мародери и лешояди, дето цъкат тук-там по някой кривнал от пътя, ама и това не можете да докажете. Имате всички подкупни и наведени хора, а нямате едно свестно доказателство. И като нямаме доказателство, ходим да тарашим бонвивана на Радев, за да умием очите и ръцете от пълната си излагация.

И накрая вместо да извадите очи, ще изпишете вежди и ще се изложите като кифладжии, каквито сте, пред целия свят. И си мисля кати обикновен гражданин, че имаме най-тъпата и смотана “mafiq”.

Мафия от изумителни кухи лейки и прости биячи с подгласниците от хора на ГЕРБ, дето пазят имунитетите на Възраждане, но скачат по свирката на всяка акцийка на Пеевски да бранят амбразурата.

А и като обикновен гражданин се питам – как един нормален човек крепи националния интерес между кухите лейки от мафията, русофилите от седмия ден на Възраждане, клетия ни резидент и вота на недоверие от предприятието за бързи кредити Величие?

Не ми е привичен този език, но съм смаяна от безграничната жалкария на Пеевски.

И какво ще направиш сега? Ще се снимаш с кмета на Долен Мали Пищимал на герба в кабинета, ще усвоиш две пощи и ще задържиш двама бащи, дето имат бебета и ще им претърсиш бебетата. Супер. Невероятен мафиот. Някой да викне Скорсезе да дойде да направи филм по Канал 1 за живота на този великан.