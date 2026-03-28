28.03.2026 | 7:37

Безпрецедентно! Бивш шеф на парламента поискал от столичен кмет да удостовери, че е жив

79-годишният Борислав Великов дори носил със себе си формуляр

Кметът на столичния район „Слатина“ Георги Илиев сподели любопитен разговор, който провел с бившия председател на Народното събрание Борислав Великов.

В разказа си Илиев споделя, че мъжът дошъл при него с желанието да му предостави доказателство, че е жив под формата на изрично удостоверение.

„Денят беше по-спокоен от обикновеното и от всички разговори, срещи и задачи най-запомнящо се бе посещението на бивш председател на Народното събрание, който дойде с молба да удостоверя, че е жив“, написа вчера вечерта кметът на столичния район.

79-годишният Борислав Великов дори носил със себе си формуляр, създаден от чуждестранна институция, пред която той трябвало официално да потвърди, че е жив.

Справка на медията ни показа, че Великов е бил част от Народното събрание през далечната 2001 година от групата на НДСВ. По-късно той става и председател на НС от 23 февруари до 17 юни 2005 г.

Политическата му кариера продължава с учредяването на самостоятелна партия „Българска нова демокрация“, след като през 2007 година, заедно с няколко други депутати от НДСВ, напуска редиците на партията на царя.

На 15 декември 2009 година Великов предизвиква пътна катастрофа край София, сблъсквайки се челно с друг автомобил, водачът на който загива. През юли 2010 година е осъден условно на една година затвор и обезщетение от 270 000 лева.

През септември 2014 г. Борислав Великов влиза от името на БНД в коалиция с Реформаторския блок и на изборите на 5 октомври 2014 г. е избран отново за народен представител от област Монтана.

От години се говори, че той е в незавидно състояние поради системна злоупотреба с алкохол. Дори във времето се водеха слухове, че употребата му е довел и до фаталната катастрофа през 2009 година. Явно алкохолът е довел и бившият депутат до това да изисква удостоверения за това, че е все още е жив.