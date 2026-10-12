Битово ли е убийството на Илиян Филипов?

Нито едно убийство от подобен калибър (собственикът на ПИМК Илиян Филипов) не се прави заради лични отношения от такъв дребен порядък. Прави се заради продължителни времеви линии за милиарди. А те никога не са извън общуването с властта.
Обръщам внимание, че Гърция, България и Румъния имат стратегически план с 25 проекта на стойност 22,8 милиарда евро за транспортна свързаност. Трансгранични връзки, железопътни и пътни коридори, както и мостове над река Дунав. 22,8 милиарда европейски пари! Само няколко фирми в България биха могли да обслужват тези проекти. ПИМК вече няма да участва. Когато си започнал от гараж за производство на снакс, солети и пр. и си завършил като много богат човек с помощта на колаборация с властовия елит, трябва да е ясно, че който ти дава, може и да ти вземе. Както казват в някои служби: предателите умират първи. Известни са придобивките на ПИМК във времето и какво мислеше да постига чрез „Прогресивна България“.
Медийната истерия около министър Иван Демерджиев показва, че той е мишена и е обект на стратегия. Ще разрушават обръчите му на сигурност. И ще го ерозират, докато той се занимава с популизъм, защото другото не зависи от него. Поставянето му на този пост беше под въпрос още при формиране на кабинета „Радев“, тъй като Демерджиев много трудно се контролира в йерархичен ред, има високо самочувствие, както и насочена, но непредсказуема воля, които му пречат да се съобразява. Това в политиката е вредно.
Наближава изборът за главен прокурор и политическите удари срещу министъра на вътрешните работи ще се задълбочават, за да бъде превърнат в неприемлива възможност. Около Демерджиев има предател. Като минимум – един. Но сигурно и повече. Когато твоят враг знае плановете ти, ставаш несъстоятелен, дезинформиран и ти се поставят капани, в които падаш. Със сигурност не можеш да контролираш ударите на врага, но можеш да знаеш за тях, ако имаш добри източници, и можеш да контролираш отговорите си.
Посредствеността на управляващите да поставят за съветници и свои заместници безсмислени хора, дава своите резултати. Информацията е сила, а мнозинството е кратка илюзия. Най-големият капитал е интелигентността, която всеки самозабравил се управник пренебрегва, защото счита, че властта и парите решават всичко. Не. Властта и парите са оръжия, които по-умният умее да ползва, а по-глупавият губи.
Калина Андролова
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