29.11.2026 | 14:38

Наглият Васил Терзиев призова затрупана София да се почисти сама

Гражданите имат ангажимент, написа Васил Терзиев

Столичният кмет Васил Терзиев постави условие на софиянци, които имат оплаквания от снегопочистването – първо да покажат как сами са почистили пред домовете си.

„Коментари и оплаквания за снегопочистването приемам само ако са придружени със снимка на почистения от вас тротоар пред дома ви. От дивана не важат“, написа Терзиев в профирла си в Instagram. „Всички сме граждани. И всеки от нас има ангажимент да почисти пред дома си, за да бъде градът ни проходим за всички“, добави кметът на столицата.

София осъмна в критична ситуация. Заради тежкият сняг има паднали дървета, които блокират движението – аварийните екипи са реагирали на десетки сигнали за паднали дървета и скъсани електрически кабели. На територията на София вали сняг от 18 часа, на определени места снегът надхвърли 40 см. В центъра на София е над 25 см, заяви директорът на Столичния инспекторат.

Затруднено е движението в столицата заради снега, 172 снегорина чистят улиците. Това съобщи директорът на Столичния инспекторат д-р Павлин Коджахристов на брифинг във връзка с готовността за зимната обстановка и предприетите действия по снегопочистването и обработките против заледяване. На фирмите, отговорни за зимното поддържане, вече са наложени глоби за общо 97 000 евро, съобщи Коджахристов. Глобата е едва 1,03% от планирания годишен бюджет за зимно почистване, който за 2026 г. е 9,7 млн. евро.