29.11.2026 | 14:46

Вали сняг през зимата. Представяте ли си? (снимки)

Всички институции оправдават безхаберието си с най - естественото нещо - сняг през ноември

Вали сняг през зимата. Представяте ли си?

Правителство, агенции, институции се оправдават за безхаберието си с най – естественото нещо – сняг през ноември.

Още повече, че бяха предупредени. Обещаха, че тази година зимата няма да ни изненада. И това обещание като всички останали – лъжа и измама. Половин България бедства. Няма ток.

Дерайлирал влак и седем часа хората мръзнат. Километрични опашки от коли с деца в тях- никаква грижа. АПИ обявява, че 1062 машини почистват. Вие нормални ли сте? С толкова техника ще изчистим Северния полюс. Всички сте за изчистване от постовете си.

С право народът е гневен, защото си плащаме данъците, винетките, които увеличавате, за да има за вашите заплати, коли, екстри и глезотии.

Срещу това какво получават хората? Кой без ток, кой без вода, замръзнал по непочистени пътища. Пълен провал сте, прогресисти. Във всяко едно отношение.