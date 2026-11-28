28.11.2026 | 19:57

Благомир Коцев проговори за изтеклия запис от срещата с Даниел Славов и Марин Митев

Срещата се е състояла в 16 часа в работен ден в ресторанта на семейството му

Кметът на Варна Благомир Коцев коментира във Facebook разпространения в медиите запис от среща с Даниел Славов и Марин Митев. По думите му разговорът се е провел през декември 2024 г. по молба на един от собствениците на фирмата за сметопочистване в морската столица.

„Всички във Варна сме недоволни от услугата. Затова поисках от него повече метачи, по-често сметоизвозване и повече машини на терен“, посочи Коцев.

Той обясни, че собственикът на фирмата е поискал анекс към договора, а Митев и Славов са били поканени, за да потвърдят, че ще подкрепят подобно решение в Общинския съвет.

„В крайна сметка отказах да анексирам договора на фирмата, защото исканата промяна се оказа в разрез със закона“, заяви кметът.

Коцев посочи, че е разговарял със Славов и Митев, тъй като общински съветници от „Български глас“ и „Алтернативата“ са му ги посочвали като хората, които вземат решенията.

„Това е моделът, с който се сблъсках като кмет. И колкото и да е трудно, Варна трябва да върви напред“, допълни той.

По думите му срещата се е състояла в 16 часа в работен ден в ресторанта на семейството му. „Казвам публично кой беше там, какво поисках и какво отказах. А сега хората, които водят тази война срещу свободните хора на Варна, представят тази среща като компромат срещу мен“, заяви Коцев.

Кметът подчерта, че ще продължи да изисква от всеки изпълнител услугата, за която градът плаща.

„И когато от мен поискат решение в ущърб на града, отговорът ми ще бъде същият“, категоричен бе той.