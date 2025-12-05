05.12.2025 | 12:25

Богомил Бонев: Бойко Борисов се върти по – бързо от вентилатор

Този път, вместо кученце, какво ще подари на Путин?! Или Гном или прасе, пита с ирония бившият вътрешен министър

Интересен коментар за последните завои в политическото поведение на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов направи бившият вътрешен министтър Богомил Бонев. Поводът за критиките са днешните мисли на политика, който със задна дата си приписва твърдения за Русия и войната в Украйна, които не съществуват.

Ето коментара на Бонев във „Фейсбук“:

„Фурната и лопатата. Този се върти по-бързо от вентилатор. И започва да става фен на Путин. Отново. Този път, вместо кученце, какво ще подари?! Или Гном или прасе.

И при вчерашния тюрлю гювеч за атаката на „Величие“ в Банкя, където драматично разказва как изнесъл тайно три деца по пижами при комшиите, директно натопява Пеевски, че само той настоявал за военна помощ на Украйна. Боце и Кирето били уплашени и колебливи.

А какви ги е надрънкал за замразените руски активи, бедно ни е въображението. Да сме ги били ползвали за иновации, та да настигнем Китай и САЩ. Чудна идея.“