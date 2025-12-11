11.12.2025 | 17:24

Богомил Бонев: Хитър ход на Борисов. Подаде им оставката

Да не си мислят сополанковците от протестите, че те ще редят служебен кабинет. Ще го наредят пак Бойко и Делян Пеевски

Хитър ход на Бойко Борисов. Подаде им оставката.

Да не си мислят сополанковците от протестите, че те ще редят служебен кабинет. Ще го наредят пак Борисов и Делян Пеевски. Защото по желание на ПП-ДБ правомощията на Румен Радев за назначаване на служебен кабинет бяха сведени до кратка „домова книга“.

Всички проблеми след Нова година ще бъдат приписани все пак на Румен Радев. И на протестиращите. Които пак ще емигрират. И ще кажат: „употребиха ни“.

Да, Zетки, употребиха ви шарлатаните, които имат голяма вина за този вид на съдебната система. Само защото сте неграмотни, допуснахте виновниците за промените на Конституцията, които затлачиха още повече съдебната система, да ви яхнат.

Не знаехте срещу кого да протестирате. Тези, които подписаха промените заедно с Борисов и Пеевски, точно те ви употребиха на протестите. Нищо. И вашата глупост ще преживеем.