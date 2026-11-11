11.11.2026 | 10:28

Прокуратурата смачка сигнал за далавери в българското консулство в Чикаго

Прокурор Албена Рачева от Пети отдел на СГП постанови отказ от образуване на досъдебно производство

Прокуратурата смачка сигнал за злоупотреби в българското консулство в Чикаго. На 29.10.2026 прокурор Албена Рачева от Пети отдел на СГП („Антикорупция“) постанови отказ от образуване на досъдебно производство.

През 2024 г. Инспекторатът на МВнР изготви с доклад със скандални заключения, касещи бурната „търговска“ дейност на назначения по втория начин консул Светослав Станков. Консулството в общи линии е превърнато в придатък на частно НПО, като на това отгоре си позволява да атакува посолството ни във Вашингтон с публикации, съдържащи поверителна информация. Нищо от това обаче не впечатлява и на йота родната #прикриватура.

Наши проучвания установиха, че прокурор Албена Рачева е от старите „калени в борбата“ кадри. ЕмиЕврото Русинова внимателно е накадрувала Пети отдел, така че там да не попаднат „случайни“ хора със собствено мислене. Като за начало, Рачева има поне едно произнасяне по казуса с „ТЕЦ Доган“, корупционна вакханалия още от времето когато Доган купи централата за жълти стотинки от чехите и се налапа с 200 от студения резерв – с пари от нашите джобове. Няма нередности и няма да има досъдебно, пише прокурорът още през 2021 – и няма и съдебен контрол. Толкоз.

В по ново време Рачева се явяваше и по делото срещу изчезналия сенчест брокер Петьо Еврото. Именно при четенето на присъдата тя бе в зала, след като титулярът Ивайло Петров си пусна „болничен“ и се ската, за да не му се налага после да се обяснява пред журналистите. И така това се наложи да прави Рачева, която не се справи никак убедително. Това бе само преди няколко месеца. А през 2024, при ареста на Вълка (Румен Гайтански), тя също се яви пред съда. Арестът всъщност се оказа кратък, колкото Вълка да кандиса да смени лагера и да премине от Доган към Пеевски. Което и стана.

И за капак, до нас достигна нова информация, която досега не бе публична. След като „въшките“ от ВСС през лятото на 2025 оставиха нелегитимния Сарафов да векува като и.ф. главен прокурор, срещу всички членове на прокурорската колегия е подаден сигнал в СГП, за престъпления по служба и престъпления срещу правосъдието. Сигналът каца точно при Рачева, която го оствирва и постановява, че всичко е точно. Става въпрос за пр. пр. 51/2026. Доколкото ни е известно, не е имало последващ контрол над постановлението – което означава, че делото може и да се възобнови при обръщане на палачинката. И „въшките“ да го закъсат сериозно, въпреки временния чадър от Рачева.

Предстои да видим както ще се случи с „делото Чикаго“. Постановлението по пр. пр. 16366/26 може да се обжалва както от сигналоподателите, така и от (новата) #КПК, която също е работила по сигнала.

Bird.bg