Борислав Сарафов се отказва от делото за избора си за главен прокурор

Борислав Сарафов, който продължава да се представя за изпълняващ функциите главен прокурор, е оттеглил жалбата си пред Върховния административен съд, благодарение на която казусът с прекратената процедура за избора му за титулярен главен прокурор беше вдигнат до Конституционния съд.
Това се вижда в електронното деловодство на съда, който вчера е прекратил делото, съобщи „Сега“.
ВАС поиска да бъде обявена за противоконституционна забраната Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да избира тримата големи в съдебната система, както и на прекратяването на процедурата за избор на главен прокурор. Борислав Сарафов, който беше на косъм да бъде гласуван за титуляр на поста, но дни преди това парламентът прие промените в съдебния закон, които прекратиха процедурата му.
ВАС са изпратили определението си до Конституционния съд. Предстои да се разбере обаче как ще постъпи КС по конституционното дело.
