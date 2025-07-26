26.07.2025 | 17:53

Борисов е готов да хвърли кърпата

Вождът на ГЕРБ не знае какво става, алармира за хаос

Бойко Борисов е кахърен, не знае какво става, алармира за хаос.

Всъщност Делян Пеевски му показва, че не той кара влака. Да, хаосът е факт, но не и анархията. Йерархията беше демонстрирана, а Бойко за първи път си спомни, че има партия, не за друго, но да има на кого да стовари вината за собствения си провал.

Сега му предстои да разбере, че дори и да хвърли кърпата, след следващите избори ще бъде в още по-слаба позиция. Има само един верен ход, но той никога няма да го прозре защото никога не е ценял другите, а и те не го ценят. И този път те ще спасяват себе си, а не него.

Всичко е добро, когато завърши добре. За България ще бъде само наполовина добре, но по-добре 50% отколкото 0.

А след година „палачинката“ ще се завърти пак и ако избирателят разпознае „прозореца“ ще проветри „кочината“.