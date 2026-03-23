23.03.2026 | 15:52

Борисов и Пеевски започват операция „Рев на макс“

Пеевски има опция - Дубай. За Борисов тя не съществува

От днес започва операция „Рев на макс“. Координирано Бойко Борисов и Делян Пеевски ще залеят публичното пространство с обвинения към служебното правителство и ППДБ: кражба на избори, купуване на гласове, манипулации.

Цялата класическа партитура: „другите са виновни за всичко“. Разбира се – критиката към Радев ще бъде „факултативна“. Логиката е проста: Създаваш масиран информационен шум, за да поставиш служебното правителство и администрацията в режим на оправдание, а не на действие. Повдигаш медийно някакви абсурдни тези, а обслужващите медии реализират информационната преса. И така ограничаваш щетите от мерките против купуване на гласове.

Докато служебните лица се обясняват – мрежите за влияние работят спокойно. Опитаха с дискредитация на машинното гласуване. Не успяха. Не доказаха нищо – но не спряха да повтарят. Манифактурата за постистини работи на макс. Защото при техния модел внушението е по-важно от доказателството.

Операцията има и втори слой: „Кой, аз – олигарх? Никога.“ Аз съм света вода ненапита. Паралелно с това ще тече класическото пренаписване на биографията – с много самохвалство и демонстративна „заслуженост“. Важното е да повярват в паралелната реалност в контролирания от него наратив.

Не е сложно – някои му приписват изключителен ум и качества, а той така и си остана на нивото на хитреца от улицата – гръмва отклоняващи вниманието фойерверки, при нас няма корупция, за да забравите, че е бил 20 години на власт и просто няма как са съвместите това, което виждате с приказките, че му дължите благодарност и признание.

Защото залогът е прост: властта не е средство, а способ за оцеляване. И докато шумът расте, ще видим и финалния ритуал: поредното вътрешнопартийно „препотвърждаване“ на Императора. Колкото по-силен е ревът, толкова по-голям е страхът от тишината след него.

Пеевски има опция – Дубай. За Борисов тя не съществува.

Илиян Василев