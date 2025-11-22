22.11.2025 | 20:27

Борисов иска оставката на Желязков, но Пеевски не дава

Лидерът на ГЕРБ не успя да смени и вътрешния министър Даниел Митов, вече е под контрола на ДПС-Ново начало

Появиха се нови доказателства за пълната зависимост на Бойко Борисов от Делян Пеевски. Лидерът на ГЕРБ вече няма никакъв контрол над партията си, а премиерът Росен Желязков отказва да изпълнява заповедите му и дори са се съобразява с него. Министър-председателят и ключовите министри на вътрешните работи и на финансите Даниел Митов и Теменужка Петкова вече са на пълно подчинение за председателя на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, който е санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания.

Правителствени източници разказаха пред МИГNews.info, че на прословутото заседание на широкото ръководство на ГЕРБ на 14 октомври след местните избори в Пазарджик, Бойко Борисов е направил неуспешен опит да поиска оставката на Росен Желязков. Близо 2 часа партийният лидер подложил на убийствена критика правителството и лично премиера, като няколко пъти повторил да си подава оставката, защото „отиваме на избори“ заради провала на вота за общински съвеетници в Пазарджик, където ГЕРБ е шеста политическа сила.

През цялото време Росен Желязков мълчал, дори не реагирал и на тежките упреци за ултраскъпия хотел с водопад „Хаяши“, който съпругата му строи в централната част на София. Няколко пъти обаче той излизал от заседателната зала в партийната централа, за да проведе важни разговори по телефона. Очевидно е докладвал на новия си шеф Делян Пеевски, защото на следващия ден Бойко Борисов се завъртя на 180 градуса и се отказа да иска оставките както на Росен Желязков, така и на вътрешния министър Даниел Митов.

„Близо 2 часа Бойко Борисов иска оставката на Росен Желязков – уникално унижение пред цялото ръководство на парията. И кой спаси сламения премиер? Новият му бос Диди фалита, който до каквото се докосне и умира“, разказва свидетел на срамната сцена. Тогава Борисов не успя да смени и вътрешния министър Даниел Митов, който вече е под контрола на Пеевски. Нещо повече – уж уволненият директор на полицията в Пазарджик Даниел Бараков се оказа, че е назначен за съветник на МВР-шефа.