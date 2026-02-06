06.02.2026 | 16:05

Борисов: Йотова незабавно да назначи служебен премиер. Знам, че ще е Гюров

"Вече трети месец правителството в оставка умишлено е държано в това положение"

Умолявам президента Йотова незабавно, бързо да приключи с тези консултации и протакания и да назначи служебен премиер, обяви председателят на ГЕРБ Бойко Борисов.

От това, което виждам, служебният премиер във всички случаи ще бъде на ПП-ДБ и Пеевски. Защото Гюров – заедно ПП, Пеевски и ДБ го номинираха, заедно гласуваха за него. Така че тези двойни аршини, кой на кого е, аз със сигурност нямам претенци към никой, който тя сложи, но да го сложи незабавно, защото администрацията не работи, държавата не работи в това си състояние. Няма кой да носи отговорност, каза Борисов.

От декември, януари, станахме февруари се водят абсолютно безмислени консултации, защото всички партии, всички лидери заявиха своето отношение за незабавни предсрочни избори. И под незабавни ние разбирахме това да бъде март. Само, че сега се протака, протака, протака. В същото време цените на тока скачат, заяви председателят на ГЕРБ.

Радев подаде оставка, правителството подаде оставка, парламентът не може да работи нормално. Докато едни печелят време, държавата спира. Няма кой да носи отговорност, няма кой да взема решения, а цената се плаща от хората и бизнеса. На този фон от седмица хората са притеснени от високи сметки за ток. Нека да е ясно: правителството няма отношение към сметките. Правителството отговаря само за гаранциите да има ток. За сметките отговарят ЕРП-тата и независимия регулатор КЕВР. Затова настоявам КЕВР да се размърда от удобните кресла по кабинетите. Да започнат проверки! – призова Борисов.