Борисов брани веригите: Олигарсите на Радев искат имотите на „Кауфланд“, комунистите не правят нищо самоцелно (видео)

Вождът на малката партия ГЕРБ Бойко Борисов излезе с остра позиция по темата за отношенията между държавата и големите търговски вериги, като подчерта, че никоя страна не трябва да си присвоява правото да диктува условия в България.
Според Борисов въпросното изказване е напълно неприемливо и не трябва да бъде подминавано без последствия. Той подчерта, че подобно поведение не може да бъде оправдано и заяви: „Абсолютно недопустимо. И все пак да не забравяме, че е българин.“
Председателят на ГЕРБ изрази мнение, че думите са били ненужни и прекрачват границите на допустимото в публичното пространство. По думите му човекът, направил изявлението, следва да понесе отговорност за него. „Те със сигурност ще го уволнят и всичко това трябва да се случи, защото няма кой да хареса подобно изказване. Няма кой да го толерира, няма кой да го одобри, няма кой да го допусне“, коментира Борисов.
В същото време той насочи вниманието към действията на властта и постави въпроса дали страната не се движи към модели на управление, напомнящи структури от социалистическия период. Борисов спомена имената на някогашни държавни търговски организации като „Наркооп“, „Нармаг“, „Детмаг“, „Кореком“ и „Хоремаг“, като постави под съмнение посоката, в която се развива икономическата политика.
В отговор на въпрос защо прави подобна аналогия, лидерът на ГЕРБ заяви, че според него определени процеси не се случват случайно. Той отбеляза, че големите търговски вериги притежават атрактивни имоти в централните части на големите градове и изрази предположение, че интересът към тези активи може да стои зад част от политическите действия срещу тях. „Според мене някои от олигарсите на Радев са огледали веригите и техните имотчета и сега ще направят всичко възможно да ги изгонят“, заяви Борисов, като едновременно с това подчерта, че осъжда поведението на компании, които си позволяват недопустими изказвания.
Той коментира и темата за участието на България в международни инициативи, поставяйки въпроси относно резултатите от посещението на премиера в Дъблин. Борисов заяви, че в медиите се появяват противоречиви информации и настоя за по-голяма яснота около решенията, които страната взема на европейско ниво.
В изказването си лидерът на ГЕРБ отправи и критики към разходите за държавния транспорт на висшите представители на властта. Той направи сравнение между използваните от управляващите автомобили и масовите автомобили, които според него се налага да използват обикновените граждани.
По време на разговора Борисов засегна и темата за германската група „Шварц“, собственик на веригата „Кауфланд“, като я определи като една от най-големите компании в Германия. Той постави и въпроса за обещаваните големи инвестиции в страната, като посочи, че в последната година не се наблюдава развитие по проекта, свързан с „Райнметал“.
„Сега вече не се говори за Райнметал, а беше най-голямата инвестиция – 1 милиард“, заяви Борисов, припомняйки широко коментираните очаквания около проекта.
Според него фокусът постепенно се измества от стратегическите инвестиции към конфликти с големите търговски вериги, което по думите му създава негативен сигнал към международния бизнес.
Борисов подчерта, че ако дадена компания е извършила нарушения, тя трябва да понесе съответните санкции. „Ами да си ги плащат“ и „Да ги плащат, разбира се“, каза той в отговор на въпрос за глобите, наложени на „Кауфланд“ в различни европейски държави.
Лидерът на ГЕРБ категорично отхвърли твърденията, че защитава веригата, и подчерта, че вече е осъдил отправеното от неин представител изказване. Въпреки това той повтори тезата си, че зад натиска срещу големите търговски мрежи може да стоят икономически интереси, свързани с притежаваните от тях недвижими имоти.
В хода на разговора Борисов отправи и политически нападки към президента Румен Радев и неговото обкръжение, като изрази съмнения, че определени икономически фактори влияят върху развоя на събитията около търговските вериги.
Вчера във фейсбук Борисов заяви: „Първо, да се разберем. България не е бащиния нито на правителството, нито на „Кауфланд“.
Той отправи директна критика към ръководството на търговската верига, като подчерта, че е недопустимо българските граждани да бъдат плашени със сценарии за икономически сътресения. По думите му шефът на „Кауфланд“ не бива да отправя предупреждения за последствия, които сравнява с криза, „по-голяма от КТБ“.
Според Борисов България е суверенна европейска държава и не може да бъде поставяна пред ултиматуми от когото и да било. Той акцентира, че всеки инвеститор, който развива дейност в страната, е длъжен да спазва българското законодателство. В позицията си той поставя и въпроса дали подобен тон в отношенията между бизнес и държава би бил допустим в Германия.
Лидерът на ГЕРБ насочи критики и към управляващите, като постави под съмнение подхода им към икономическите процеси. По думите му остава неясно дали правителството се концентрира върху реалното управление на икономиката или върху провеждането на показни акции.
Той подчерта, че бизнесът има нужда от предвидима среда и ясни правила, а не от политически спектакли. Борисов отправи и саркастичен коментар към идеите на управляващите, като попита дали обществото е изправено пред завръщане към модели като „Хоремаг“, „Нармаг“, „КООПмаг“ и „СелКООП“ за гражданите и „Кореком“ за властта.
В изявлението си той призова както държавата, така и бизнеса да насочат вниманието си към интересите на българските производители, работници и потребители. По думите му именно те не трябва да стават заложници на демонстрации на влияние и сила.
Борисов припомни още, че по време на управлението на ГЕРБ са били създадени условия за привличането на големи чуждестранни инвеститори и за откриването на хиляди работни места. Въпреки това той подчерта, че направените инвестиции не дават право на никоя компания да разговаря с държавата от позицията на силата.
В заключение лидерът на ГЕРБ отправи послание и към двете страни в спора. „Правителството да не бърка управлението на държавата с война срещу бизнеса. А „Кауфланд“ да не бърка големия оборот с правото да заплашва!“, заяви той.
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