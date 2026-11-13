Борисов брани веригите: Олигарсите на Радев искат имотите на „Кауфланд“, комунистите не правят нищо самоцелно (видео)

Вождът на малката партия ГЕРБ Бойко Борисов излезе с остра позиция по темата за отношенията между държавата и големите търговски вериги, като подчерта, че никоя страна не трябва да си присвоява правото да диктува условия в България.

Според Борисов въпросното изказване е напълно неприемливо и не трябва да бъде подминавано без последствия. Той подчерта, че подобно поведение не може да бъде оправдано и заяви: „Абсолютно недопустимо. И все пак да не забравяме, че е българин.“

Председателят на ГЕРБ изрази мнение, че думите са били ненужни и прекрачват границите на допустимото в публичното пространство. По думите му човекът, направил изявлението, следва да понесе отговорност за него. „Те със сигурност ще го уволнят и всичко това трябва да се случи, защото няма кой да хареса подобно изказване. Няма кой да го толерира, няма кой да го одобри, няма кой да го допусне“, коментира Борисов.

В същото време той насочи вниманието към действията на властта и постави въпроса дали страната не се движи към модели на управление, напомнящи структури от социалистическия период. Борисов спомена имената на някогашни държавни търговски организации като „Наркооп“, „Нармаг“, „Детмаг“, „Кореком“ и „Хоремаг“, като постави под съмнение посоката, в която се развива икономическата политика.

В отговор на въпрос защо прави подобна аналогия, лидерът на ГЕРБ заяви, че според него определени процеси не се случват случайно. Той отбеляза, че големите търговски вериги притежават атрактивни имоти в централните части на големите градове и изрази предположение, че интересът към тези активи може да стои зад част от политическите действия срещу тях. „Според мене някои от олигарсите на Радев са огледали веригите и техните имотчета и сега ще направят всичко възможно да ги изгонят“, заяви Борисов, като едновременно с това подчерта, че осъжда поведението на компании, които си позволяват недопустими изказвания.

Той коментира и темата за участието на България в международни инициативи, поставяйки въпроси относно резултатите от посещението на премиера в Дъблин. Борисов заяви, че в медиите се появяват противоречиви информации и настоя за по-голяма яснота около решенията, които страната взема на европейско ниво.

В изказването си лидерът на ГЕРБ отправи и критики към разходите за държавния транспорт на висшите представители на властта. Той направи сравнение между използваните от управляващите автомобили и масовите автомобили, които според него се налага да използват обикновените граждани.

По време на разговора Борисов засегна и темата за германската група „Шварц“, собственик на веригата „Кауфланд“, като я определи като една от най-големите компании в Германия. Той постави и въпроса за обещаваните големи инвестиции в страната, като посочи, че в последната година не се наблюдава развитие по проекта, свързан с „Райнметал“.

„Сега вече не се говори за Райнметал, а беше най-голямата инвестиция – 1 милиард“, заяви Борисов, припомняйки широко коментираните очаквания около проекта.

Според него фокусът постепенно се измества от стратегическите инвестиции към конфликти с големите търговски вериги, което по думите му създава негативен сигнал към международния бизнес.

Борисов подчерта, че ако дадена компания е извършила нарушения, тя трябва да понесе съответните санкции. „Ами да си ги плащат“ и „Да ги плащат, разбира се“, каза той в отговор на въпрос за глобите, наложени на „Кауфланд“ в различни европейски държави.

Лидерът на ГЕРБ категорично отхвърли твърденията, че защитава веригата, и подчерта, че вече е осъдил отправеното от неин представител изказване. Въпреки това той повтори тезата си, че зад натиска срещу големите търговски мрежи може да стоят икономически интереси, свързани с притежаваните от тях недвижими имоти.

В хода на разговора Борисов отправи и политически нападки към президента Румен Радев и неговото обкръжение, като изрази съмнения, че определени икономически фактори влияят върху развоя на събитията около търговските вериги.

Вчера във фейсбук Борисов заяви: „Първо, да се разберем. България не е бащиния нито на правителството, нито на „Кауфланд“.