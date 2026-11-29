29.11.2026 | 13:31

Борисов към Радев: Излъгахте за данъците, излъгахте и за Украйна

Вождът на малката партия ГЕРБ се позова на Европейската комисия в спора за свръхдефицита. Очаква предишната власт да бъде обвинена и за снеговалежа

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обвини Румен Радев, че е подвел избирателите си както с обещанията да не увеличава данъците, така и с позициите си за финансовата подкрепа за Украйна. Според бившия премиер нито едно от предизборните обещания на „Прогресивна България“ не се изпълнява.

Борисов говори пред участниците в младежката академия на ГЕРБ „Новите умове“ в Смолян.

Той се позова на отговора на Европейската комисия пред БНР, според който санкцията за свръхдефицита на България не е свързана с въвеждането на еврото. От комисията посочват, че оценката за изпълнението на критериите за членство в еврозоната се основава на данни, потвърдени от Евростат и Европейската централна банка.

„На кое да вярваме сега? На това, което казва ЕЦБ, ЕК, комисарите, Съветът, ЕП или на някои бивши комунисти, които в момента са заели разни постове, излъгвайки народа на последните избори?“, попита Борисов.

Лидерът на ГЕРБ припомни и създадения навремето от Асен Генов „Бойкометър“, който следеше изпълнението на неговите предизборни обещания. Според Борисов подобна инициатива сега би показала огромно разминаване между обещанията на Радев и действията на правителството му.

Различно говорене в София и Брюксел

Борисов поздрави Радев за подкрепата му за европейския заем за Украйна, но го обвини в двойствено поведение пред българската и европейската публика.

„На българите им казва – ние даваме от вашите пари за Украйна, но те няма да са оръжия. Европейците много добре го разделиха, но парите отиват в една сметка. А лихвите за този кредит пак са за всички нас. Радев ви лъга през цялата кампания, че това няма да се случи. Е, случи се“, заяви лидерът на ГЕРБ.

Обещание за отмяна на новите данъци

„Правителството на Радев излъга и че данъци няма да се вдигат“, продължи Борисов.

Той разкритикува облагането на ваучерите за храна, увеличаването на данъчните оценки на имотите и данъка върху свръхпечалбите. Обвини управляващите и че механично са заменили размера на някои глоби в левове със същата сума в евро.

Лидерът на ГЕРБ попита и какво налага поскъпването на горивата и електроенергията. Той припомни, че предложението на партията му църквите, манастирите, джамиите, читалищата и училищата да плащат електроенергия по битови цени е било отхвърлено.

Борисов обеща при завръщане на ГЕРБ във властта незабавно да бъдат отменени новите данъчни тежести и да бъде спряно поскъпването на горивата, което той определи като необосновано.

Радев копирал и младежките академии на ГЕРБ

Лидерът на ГЕРБ коментира и учредяването на Национален младежки съвет на „Прогресивна България“ в Банско, като намекна, че Радев заимства инициативата на неговата партия.

Борисов обяви, че академиите на ГЕРБ ще продължат в още осем града, след което на национално ниво ще започне подготовката на кадри, които партията възнамерява да предлага за министри, заместник-министри и ръководители на агенции.

А по повод тежката зимна обстановка в страната и събирането на партията на Радев в Банско Борисов заяви:„Очаквам всеки момент да бъде обвинено предишното управление в снеговалежа и в непочистените пътища“.