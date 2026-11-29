29.11.2026 | 10:38

Левскар остана в Марсилия, чака го операция, а военният „Спартан“ прибра двама други

Две линейки транспортираха пострадалите от авиобаза „Враждебна“ до ВМА

Военен самолет прибра в България двама души пострадали при мелето на стадиона в Марсилия. Спартанът излетя за Марсилия около 18.00 часа вчера и се върна в София малко след 2 часа през нощта.

На борда пътува екип на ВМА. Две линейки транспортираха пострадалите от авиобаза „Враждебна“ до ВМА. В сощото време един от пострадалите остава в болницата в Марсилия, защото състоянието му не позволява транспорт. На летището дойдоха и фенове на „Левски“.

Сред тях беше и Виктор, който понесе множество удари, докато с друг привърженик на „Левски“ са се опитвали да предпазят момиче от палките на агресорите. „Никого не искаме да обвиняваме. Просто искаме всички, които бяха в този ад, да се приберат в България живи и здрави. И оттук нататък ние сме адекватни гарждани на Европейския съюз и ще преценим какво следва.“ Виктор не изключи възможността да заведе дало срещу организаторите на мача, френските органи на реда и френската държава.

Според министъра на здравеопазването Катя Ивкова, която лично се ангажира с пострадалите в болница „Норд“ в Марсилия остава още един българин. „За него не получихме разрешение от медицинския екип в болница „Норд“ да бъде дехоспитализиран и съответно транспортиран по въздух, защото състоянието му не позволява да бъде транспортиран по въздух. Утре продължават наблюденията при него. Много е възможно да се наложи операция“, коментира министър Ивкова.

„Ходил съм на много мачове на „Левски“ и съм бил навсякъде и ще бъда, повярвайте ми. Просто аз такова нещо, такава бруталност не само не съм виждал, но не съм си и представял“, коментира другият фен на „сините“ Емил Ботев, който се прибра в родината си.