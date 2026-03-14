14.03.2026 | 20:42

Борисов обяви: Сарафов няма да бъде сменен (видео)

Като какъв вождът на ГЕРБ обикаля страната, за да инспектира стратегически обекти?

ГЕРБ няма да позволи временният главен прокурор Борислав Сарафов да бъде сменен. Това заяви лидерът на партията Бойко Борисов, който вече предизборно обикаля страната.

„Те имат една тема: ще махнете ли Сарафов. Преди беше за Филчев, за Цацаров. Искат главен прокурор, за да може да арестува всички опоненти, както го доказаха. Съдебната реформа се състои само в това да се постави техен човек като главен прокурор… няма да стане“, отсече Борисов край Ветрино.

Той дори обясни, че главният прокурор Иван Гешев, който бе избран с подкрепата на излъчените от ГЕРБ и ДПС членове на Висшия съдебен съвет, също се е “придърпал“ към опонентите на ГЕРБ.

Борисов не вижда проблем в това, че на Сарафов му е изтекъл мандатът. Лидерът на ГЕРБ обясни, че сглобката между ГЕРБ, ДПС и ПП-ДБ е можела да направи нещо по въпроса, като да избере нов ВСС, но не е направила това.

Борисов обвини служебното правителство, че се държи, сякаш е избрано с мнозинство. “Провинението” му е, че си позволява масово да уволнява, като хората около бившия президент Румен Радев диктували кой да бъде назначен.

„Копринков и Пламен Узунов правят всички промени, да знаете. Намират време да махат абсолютно всичко и да назначават партийните си секретари. За областни управители назначават партийните си секретари. Държава и партия е едно и също сега при тях. При нас не е било така – във Варна сменихме ли ние областния управител от „сглобката“? Не. Нека ги видят хората какво правят тези два месеца. Очаквах едно „благодаря“ да кажат за удължителния бюджет“, каза Борисов.

Всъщност всяко правителство, което дойде на власт, независимо дали е редовно или служебно, сменя областните управители.

Борисов смята, че се подготвят смени в екипите, които могат да „пипат“ машините за изборите. Затова вотът нямало да бъде честен.

След поредния водевил няма отговор на най-съществения въпрос: като какъв вождът на ГЕРБ обикаля страната и инспектира обекти от значение за националната сигурност? Нужно ли е да се припомня на банкянската мутра (всеизвестeн е фактът, че е бил част от групировката СИК), че е само обикновен депутат, както твърди той, когато му е изгодно.