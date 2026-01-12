Борисов: Отдавна спрях да се пъча, даже спрях да режа ленти

„ГЕРБ е първа политическа сила в социологическите проучвания благодарение на това, което направи правителството. Ние имаме абсолютното основание за всичко направено от нас, да направим заявка, че искаме да продължим да управляваме“, посочи той.
„Дойде най-голямата оръжейна компания в Европа да строи заводи у нас. И казаха: „Идваме, защото имаме доверие на Бойко“. Пепергер го каза“, обясни Борисов.
И заяви, че искат да управляват пак, за да може ръста на икономика и индустрия да продължи.
„Да, скучно влиза еврозоната, без скандали. Има тарикатлъци, но като цяло един голям поклон на българския народ за това, че като цяло свиква, действа разумно, внимателно. След един месец ще забравят, че сме имали друга валута“, каза лидерът на ГЕРБ.
„От тези 11 месеца ГЕРБ може само да се гордее, да излиза с вдигната глава. И на нашите разочаровани избиратели за това, че не съм тропал по масата, им казвам, че когато има 90 депутата никой не може да ти се катери по гърба, когато имаш 60 – принуден си да правиш това“, посочи Борисов.
„Свършихме си геостратегическите задачи и сега можем много търпеливо да продължим повишаването на доходите, но не само по инерцията на Василев със заеми и вдигане на пенсии, а индустрията и икономиката да ги произведат тия пари“, обясни той.
„Можем много да се гордеем, че само аз, само ние като партия не допуснахме нелегалните мигранти да се разхождат по улиците. От кое да се срамува ГЕРБ? само добри неща сме направили“, категоричен бе той.