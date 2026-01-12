12.01.2026 | 11:15

Борисов: Отдавна спрях да се пъча, даже спрях да режа ленти

Нова порция брутални лъжи и измислици от вожда на ГЕРБ

„Ние имаме абсолютното основание, след всичко направено от нас, да направим заявка, че искаме да продължим да управляваме“. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов след като премиерът в оставка Росен Желязков върна на президента неизпълнен първия мандат за съставяне на правителство.

Борисов коментира, че и партията му ще направи тази заявка „за цялата власт“, каквато направили от ПП-ДБ и „Възраждане“ и отбеляза, че „Радев имаше цялата еднолична власт няколко години“.

„Това правителство беше добро, но беше много тихо. Ние отдавна спряхме да се пъчим, даже спряхме да режем ленти“, отбеляза Борисов, след като избори успехите на кабинета „Желязков“. Сред тях той отбеляза и навлизането на еврото без скандали.

Борисов отбеляза и кризата с боклука в София, като напомни, че в началото са приложили помощ на кмета Васил Терзиев, но той я е отказал и „ето го резултата“. „Жалко, защото тази зараза, тия болести вървят по всички, не подбират от коя партия си“, коментира партийният лидер.

„ГЕРБ е първа политическа сила в социологическите проучвания благодарение на това, което направи правителството. Ние имаме абсолютното основание за всичко направено от нас, да направим заявка, че искаме да продължим да управляваме“, посочи той. „Дойде най-голямата оръжейна компания в Европа да строи заводи у нас. И казаха: „Идваме, защото имаме доверие на Бойко“. Пепергер го каза“, обясни Борисов. И заяви, че искат да управляват пак, за да може ръста на икономика и индустрия да продължи. „Да, скучно влиза еврозоната, без скандали. Има тарикатлъци, но като цяло един голям поклон на българския народ за това, че като цяло свиква, действа разумно, внимателно. След един месец ще забравят, че сме имали друга валута“, каза лидерът на ГЕРБ. „От тези 11 месеца ГЕРБ може само да се гордее, да излиза с вдигната глава. И на нашите разочаровани избиратели за това, че не съм тропал по масата, им казвам, че когато има 90 депутата никой не може да ти се катери по гърба, когато имаш 60 – принуден си да правиш това“, посочи Борисов. „Свършихме си геостратегическите задачи и сега можем много търпеливо да продължим повишаването на доходите, но не само по инерцията на Василев със заеми и вдигане на пенсии, а индустрията и икономиката да ги произведат тия пари“, обясни той. „Можем много да се гордеем, че само аз, само ние като партия не допуснахме нелегалните мигранти да се разхождат по улиците. От кое да се срамува ГЕРБ? само добри неща сме направили“, категоричен бе той.