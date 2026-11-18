18.11.2026 | 11:02

Борисов първо каза „не“ на Радев за ВСС, но после се поправи: „Ще видим“

"Те така или иначе после ще напишат, че са мои", ожали се шеговито лидерът на ГЕРБ за предстоящия избор на членовете на Висшия съдебен съвет

„Не“. Така отговори първоначално Бойко Борисов на въпрос на Клуб Z дали партията му ще помогне на „Прогресивна България“ (ПБ) за избора на членове на Висшия съдебен съвет (ВСС). Лидерът на ГЕРБ говори пред парламентарни репортери в сряда сутрин.

След въпрос защо няма да помогне на ПБ, Борисов изрази учудване: „Е, как защо?! Имат президентство, имат Министерски съвет, имат парламент, имат Конституционен съд, сега да им дадат и съдебната система? Отговорът е „не“.

Попитан дали при избора на членове на ВСС не трябва да се гледат професионалните качества на кандидатите, Борисов заяви:

„Ще ги изслушаме и понеже единственото, което ни остава, е да се шегуваме – те, така или иначе, после ще напишат, че са мои. Нали така пишат? Има двама шишковци – си говорят вечерно време. Накрая ще кажат, че са мои.“

След нов въпрос на Клуб Z – ще гласуват ли против кандидатите за членове на ВСС, лидерът на ГЕРБ вече нюансира позицията си:

„Ще изслушаме и ще видим за кого „за“ и за кого „против“.“ Според седмичната програма на Народното събрание (НС) в петък депутатите трябва да изберат 11-те членове на ВСС от парламентарната квота.

Общо са издигнати 20 кандидати, като за трима от тях има по две номинации. Депутати от управляващата „Прогресивна България“ на Румен Радев са предложили 12 души. Останалите кандидати са издигнати от опозиционни формации. Свои номинации нямат ГЕРБ и ДПС – двете партии, които през годините многократно са обвинявани в упражняване на влияние върху съдебната власт.

За избора са нужни поне 160 гласа, което внася и интригата дали и с чии гласове ще бъдат избрани членовете на ВСС. Любопитно е, че до момента ГЕРБ, и по-точно депутатът Владислав Горанов, неколкократно изрази готовност формацията да подкрепи безусловно всички кандидати на ПБ. Това би било достатъчно за избора на хората, номинирани и подкрепени от властта.

Днес Бойко Борисов коментира и други теми. Радостната новина от потопените кораби в Черно море е, че вече със сигурност в дълбините на Черно море има газ, вече имаме газ и можем да го добиваме. Толкова кораби се потопиха, превърнали сме се като пиратска държава и пиратите шестват, защото правителството не смее да каже кои са пиратите, коментира шеговито лидерът на ГЕРБ. Ако продължава така, може би ще сме най-голямата атракция за тези, които обичат подводните снимки и могат да търсят находища, посочи Борисов.

На въпрос на сайта Клуб Z какво би направил, ако беше в такава ситуация, Борисов отговори, че би унищожавал дроновете.

„Тези, които са по вода, се движат бавно, отбеляза той. Преди години руснаците пускаха самолети всеки ден и изчисляваха колко са ни часовете работа на двигателите на МиГ-овете, за да ни приземят. Тогава отворихме шлюзовете на ракетите при Шабла и дори само като са отворени, им дава сигнал, че са прихванати и оттогава нямаше нито един набег, обясни Борисов, цитиран от БТА.

Борисов не се съгласи, че с дроновете е по-сложно: „Нищо сложно няма, това е една бърза лодка.“След репортерски коментар от Клуб Z – че дроновете трудно се откриват, лидерът на ГЕРБ се поразсърди:

„Това е една бърза лодка – тя плува отгоре. Така че не сте подготвени да ме питате.“

Вчера на около 50 мили източно от Бяла потъна пореден кораб в нашата икономическа зона – танкерът GAS HUSKY. Българските институции са реагирали незабавно при сигнала за помощ и всички 19 души от екипажа на кораба са спасени.

Относно бюджета Борисов посочи, че Асен Василев, председател на „Продължаваме промяната“, доста добре го е визуализирал с празната кошница за грижи. Целият бюджет е „вземаме дългове, за да се правят на щедри“, каза още Борисов.

След коментар от Клуб Z – че и те (ГЕРБ) това са правели, водачът на бившата управляваща партия пак се разсърди:

„Господине, оставете ми да си кажа думата, а какво съм правил аз – съм го правил до 2020 г.“

След припомняне, че миналата година правителство с мандата на ГЕРБ е управлявало, Бойко Борисов се разграничи от кабинета на Росен Желязков (не за първи път – б.а):

„Аз отговарям за времето, когато съм бил премиер. И моите бюджети са били на излишък.“

Попитан за очакванията си от срещата на високо ниво между китайския президент Си Цзинпин и руския му колега Владимир Путин в Шънджън Борисов посочи, че тя няма дневен ред, за да има очаквания към нея. Също така, това, което се случва в САЩ последните дни с полетите, банковата им система и разузнавателната им агенция мисля, че тази среща се подготвя предварително, добави Борисов.

Според него трябва да се свика Консултативен съвет за национална сигурност, защото парламентът крие управляващите. Вчера съжалих министъра на финансите Гълъб Донев, защото е видно, че не е на мястото си. Изглеждаше доста тъжно и странно, каза Борисов

Илияна Жекова от ГЕРБ-СДС посочи, че миналата седмица народни представители от ПБ са внесли промени в Кодекса на труда за промяна за начина на изчисляване на трудовия стаж. Забелязваме негативна тенденция – важни промени в законодателството, свързани с трудови права на гражданите, да се внасят не от Министерски съвет, а от депутати и така да се заобикаля процедурата по обществено обсъждане и за изготвяне на предварителна оценка на въздействието, каза Жекова. Тя посочи, че подобни промени вече са били обявени за противоконституционни от Конституционния съд.

По нейните думи почасовото изчисляване на трудовия стаж ще рефлектира както върху по-бавното натрупване на трудов стаж, така и до по-късно увеличаване на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и опит. Трябва да има широко обществено обсъждане, заяви тя.