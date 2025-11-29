Борисов плаши протестиращите с „мигновен хаос“, ако падне кабинетът „Желязков“

Падне ли правителството, с него си отива и държавата – в този смисъл водачът на ГЕРБ Бойко Борисов описа какво според него ще се случи, ако кабинетът с мандата на неговата формация приключи живота си насред сегашната криза.

„Мигновен хаос, цените ще отидат в небесата, пълно компрометиране на еврозоната, всичко като геостратегическо предимство на България заминава на кино. Тогава излиза новият блок – ПП-ДБ, „Възраждане“, „Величие“, МЕЧ, черепи, кости, Илияна Йотова. Те показаха новата управленска коалиция, само че са свенливи, защото тя не е готина“, разви сценария Борисов пред своите съпартийци, които се бяха събрали на Национална академия на младежката организация на ГЕРБ.

Според него същинската цел зад действията на опозицията е саботирането на еврозоната в полза на Русия. „В момента през руската пропаганда са задействани всички дълбоко законспирирани ядра“, каза герберският водач. Доказателства за твърденията си не даде.

Ключовия въпрос за бюджета Борисов засегна колкото да преразкаже личните си сблъсъци с опозиционните депутати от ПП-ДБ в кулоарите на парламента. „Както във филма „Великолепната седморка“, едни мъжаги, страшни, гледам – Рая и Деница се стряскат, приижда Асен Василев, носи бюджет под мишница и почва да ми разлиства дали знам 45-а точка. Аз най-любезно – ние сме приятели от манастира, клели сме се да се уважаваме. Зад мен още по-голям мъжага – Мирчев, до него Божанов, Сабрутев. Някъде отзад – Наско, неудобно му на човека … По коридорите гледам тичащи депутати – идват да ме спасяват. Ама, как изглеждаха – мале, мале! Тестостерон лъхаше от Асен Василев!“, заразказва той през смях.

Според него целта на опозицията е била да го накара да си изпусне нервите и „да го заваля един от тях“. „Аз когато съм се бил, те са били на курс по балет сигурно. Не могат да ме извадят от равновесие тези! Нашите младежи, ако бяха вътре в залата, щяха да излетят и да ги забият“, похвали се Борисов.

За планирания от опозицията нов протест в понеделник лидерът на ГЕРБ се оплака, че демонстрацията се организирала заради една негова дума – казал, че проектът на бюджет ще бъде оттеглен, а после съпартийците му обяснили, че е по-добре да се ревизира, за да се приеме до края на годината.

Борисов подхвана и темата за президентските избори през 2026 г., но само за да разкритикува възможността столичният кмет Васил Терзиев да участва във вота.

„Васил Терзиев е прекрасен кандидат за президент. Най-лесно се бие такъв от дясноцентристките партии“, самоуверено каза той. Според него „десноцентристки президент може да има само ако се обединим всички“, а ПП-ДБ с изказванията си подготвяли почва за държавен глава, който да продължи сегашната геостратегическа линия на „Дондуков“ 2.