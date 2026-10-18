18.10.2026 | 17:38

Борисов: При Бойко дизелът беше 1,80 лева, при Радев е 2,19 евро. Защо не се смеете?

"Хумор, сатира и забава. Радвам се, че мога да развеселя Радев, защото неговото правителство не може"

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов сравни цените на горивата при своето управление и сега при Румен Радев, като заяви, че българските граждани плащат значително повече за бензин и дизел.

„Бензинът е 1,94 евро, 2,19 евро – дизелът. Това по стария курс е 4,20 лева нафта. При Бойко през 2020 г. – 1,80 лева, а при Радев – 1,94 евро. Защо не се смеете?“, заяви Борисов.

Като гледам заключенията на Европейския съвет – че атаките в Черно море идват от Русия, Радев трябва да бъде поздравен, че се е съгласил с всички заключения. И както винаги, когато отиде в Брюксел, говори едно, а в България друго – там се съгласи с всички решения.

Водех такава политика, Черно море да бъде зона на туризъм, на търговия. Неслучайно тогава правихме рекордни приходи от туризма. Туризмът догодина няма да бъде същия на Черно море, като атаките са на 15/17 мили от курортите. Кораби потъват, гинат хора. Дори само горивото от тези кораби, което се излива, отблъсква. Те ни разбиха туризма. Не виждам защо толкова се плашат да посочат виновниците за това, каза още Борисов.

Понеже Радев казва от трибуната в парламента, че го забавлявам, явно съм единственият, който го забавлява. Искам сега да го разсмея, да го усмихна – 1,94 евро е бензинът, 2,19 евро – дизелът. Това е, по стария курс, 4,20 лв. за нафта. При Бойко 2020 г. – 1,80 лв. При мен имаше Ковид криза, мигрантска криза, пресметна Борисов.

Хумор, сатира и забава. Радвам се, че мога да развеселя Радев, защото от неговото правителство не могат.

“Булгаргаз” иска поскъпване на газа с 34% – колко смешно и забавно! А същевременно даваме по 600 000 евро на ден на “Боташ”. Скриха договора и го замразиха за 15 месеца. И общо стават 9 милиарда долара. “Булгаргаз” има пари да дава на “Боташ”, но не за българските граждани. Не плашим хората, ние просто ги предупреждаваме какво ще стане. Когато нафтата е 2,20 евро, това не е плашене, а е факт, допълни лидерът на ГЕРБ.