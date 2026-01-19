19.01.2026 | 19:11

Борисов: Радев се държи като партиен лидер с атрибутите на държавната власт

Вождът на ГЕРБ обвини президента в двойни стандарти

Радев се държи като партиен лидер с атрибутите на държавната власт“. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в интервю за вестник „Капитал“.

От изданието посочват, че интервюто е взето преди да стане ясно, че президентът Румен Радев ще направи извънредно обръщение към нацията по-късно днес.

Борисов обвини Радев в двойни стандарти: „Колко е цинично да ползваш самолетите и всички атрибути на властта, а всъщност да те виждат като партиен лидер“.

Въпреки това лидерът на ГЕРБ казва, че има „по-голяма вяра на Радев, отколкото на ПП-ДБ“, макар да е категоричен, че президентът е част от обединението, свалило кабинета му. Той нито изключи, нито се ангажира с възможност да работи в мнозинство с Радев по ключови въпроси като съдебната реформа в следващ парламент.

ГЕРБ ще се върне към консервативната фискална политика и ще работи за държавни разходи под 40% от БВП, каза Борисов. Също така той беше категоричен, че няма да подкрепя увеличение на данъците. Борисов разви и визия за „нова индустриализация“ на България, използване на изкуствен интелект, включително в обществените поръчки и развитие на високите технологии. За първи път лидерът на ГЕРБ говори категорично и за развитие на големите инфраструктурни проекти чрез концесии