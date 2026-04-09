09.04.2026 | 13:50

Борисов реши съдбата на няколко партии. А Радев обещава да е Орбан

Лидерът на коалицията "Прогресивна България" сипе абстрактни обещания, но обяви, че няма да прави коалиция с ПП-ДБ. С чия помощ тогава ще премахне модела Борисов-Пеевски?

Ако има нещо от 2021-а година насам, което да определя възхода и падението на няколко партии, това е Бойко Борисов.

ИТН му пристана и гръмна като балон, оставяйки лоша миризма. БСП влезе в коалиция с Борисов и се спука като автомобилна гума. ИТН втори път остава извън парламента, и вероятно ще изчезне като партията на Яне Янев или Марешки.

А БСП, партия с над 100-годишна история, е на ръба да отпадне. Новата партия на Радев изяжда по места хора на БСП, кметове, организации, похапва и от партията на Борисов и от ДПС. Всеки иска да се хване за победителя и да цица, както е било досега. Преустроявянето види се ще премине добре.

ПП-ДБ също влезе в сглобка с ГЕРБ, но запази някакъв рейтинг около 11-12%, защото не беше обслужваща патерица на Борисов и Пеевски като ИТН и БСП. И не на последно място заради това ПП-ДБ се превърнаха в главен враг и на ИТН, и на ГЕРБ, и на БСП, и на ДПС-Пеевски. Сега вече са главен враг и на „Прогресивна България“ на Румен Радев.

Който се е надявал, че новата партия на Радев

ще измете мафията на Борисов от властта може би вече е прогледнал, че това няма да стане. Радев сипе абстрактни обещания, но обяви, че няма да прави коалиция с ПП-ДБ. С чия помощ тогава ще премахне модела Борисов-Пеевски? Радев отказва и предизборен дебат с ПП-ДБ, защото били „лъжци и манипулатори“, както ги нарече. По-рано ги е наричал „шарлатаниия“. Има устойчиво отношение към тях. За нито една друга партия не се е изразил по такъв начин. По отношение на ГЕРБ и ДПС „Ново начало“ сега преди изборите показва учудваща толерантност. Въпреки че говори за олигархия, модел, който трябва да се демонтира, но не посочва поименно Борисов и Пеевски, нито употребява квалификации като лъжци.

Вече няколко години избирателят отчаяно търси инструмента с който да отстрани омръзналия Борисов, завладял като тумор държавата. Поредният, в който е на път да се излъже, е Румен Радев.

През годините надеждите първо бяха в БСП, която на последните избори преди 2021 г. имаше 80 депутати, беше втора политическа сила, близо до водещата ГЕРБ и мнозина я виждаха алтернатива. През април 2021 новата партия ИТН прибра основна част от гласовете против Борисов, не на последно място и поради неадекватността на т. нар. насипно дясно. Минаха още едни избори, на които ИТН победи ГЕРБ, мнозина им дадоха шанс да „изчегъртат токсичната партия“, както я нарече Слави Трифонов. Но той бързо се издъни шумно – прочете на другия ден след изборите списък на спорен кабинет, с безапелационно условие да го подкрепят. Като бай Ганьо се удари в гърдите – „Кой съм аз“. И отново избори.

Така изгря звездата на ПП. Те успяха да направят сложна коалиция с ДБ, БСП и ИТН. Първото правителство без Борисов от 10-ина години. Слави Трифонов му сложи край с нахално демагогско обяснение за Македония. За съжаление периодът съвпадна с войната в Украйна и всички сътресения покрай нея бяха приписани като негативи на правителството на Кирил Петков. „Газпром“ ни врътна кранчето, партийните демагози ревяха, че правителството на Петков е спряло руския газ. ЕС наложи санкции, тука ревяха, че ще умрем от студ без руски газ и петрол, трябва веднага да си купим. И т. н. цялата проруска пропаганда се стовари върху ПП-ДБ, които се събраха в коалиция за следващите избори.

Като втора политическа сила влязоха в т. нар. сглобка с ГЕРБ в сложна формула за ротационно правителство. Борисов му сложи края, защото си повярва, че е дискредитирал достатъчно ПП-ДБ и ще спечели по-убедително следващите избори. Не стана.

Политическата криза в България се казва Бойко Борисов

Всички многократни избори и провалени правителства са заради него. Всички партии, които не му играят по свирката, са под постоянен огън от контролираната от него прокуратура, раздухвани от обслужващи медии измислени обвинения и арести.

Как ще завърши това? В близко бъдеще се очертава коалиция между Радев и Борисов. Имаше много признаци досега, които издават разбирателство между двамата. Изказвания на хора от екипа на Радев, че в ГЕРБ имало свестни хора, бабуването за такава коалиция на говорещите глави в телевизиите. Последно и в подкаст Мартин Карбовски директно призова Радев в интервю да направи коалиция с Борисов.

Радев назначи за член на Управителния съвет на БНБ от президентската квота Любомир Каримански, когото олигархията се помъчи да направи шеф на БНБ. Човек, който е участвал в измамни схеми в компрометираната „Инвестбанк“. Каримански мина преди това и през ИТН, после опитаха да го вкарат в парламента с измислена несполучила партия.

Друга тенденция свързана с Радев е неговата ориентация към Русия. Той вече не крие, че ще бъде българският Орбан. Открито призовава за махането на санкциите срещу Русия, обещава да не оказва никаква помощ на Украйна. Критики към ЕС, никакви към Русия.

Наред с това безброй измислени сайтове и фейсбук-групи бълват денонощно заглавия в подкрепа на Радев, с което не оставят съмнения за руска намеса в българските избори. Което Радев ядно отрича и се оплаква предварително, че у нас искали да му отнемат победата по румънски модел. Да го ожалиш чак. Дали Радев знае или не знае за руска намеса, той е човекът, харесан от Кремъл. И оттам ще си го крепят, а у нас няма кой да оспорва изборни резултати заради манипулации в интернет. България е страна, в която на избори са се получавали и по 500 хил. невалидни бюлетини, и са се купували по над 150 хил. гласа. И това минава за редовни избори. Сега търговията върви и с фалшиви банкноти евро.