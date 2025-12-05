05.12.2025 | 12:11

Борисов рязко се врътна: Познавам Путин и подкрепям Тръмп. Винаги съм казвал, че Русия не може да загуби войната

Вождът на ГЕРБ обърна позицията си за Украйна, която довчера гравитираше около ястребските евроатлантически позиции и се дистанцира от лидерите в ЕС

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов рязко обърна позицията си за Украйна, която довчера гравитираше около ястребските евроатлантически позиции и се дистанцира от лидерите в ЕС. За първи път Борисов подчертава, че Европа изостава по отношение на войната в Украйна и призова колегите си от ЕНП да последват Тръмп. „Ключовата дума е мир, трябва да постигнем мир!“, повтори няколко пъти днес Борисов. Със замразените руски активи не трябва да се налива вода в мелницата на войната. Те трябва да се използват за иновации“, сети се лидерът на ГЕРБ.

„Познавам президентът Путин и винаги съм предупреждавал, че Русия не може да загуби тази война чисто имиджово заради него. Тази война е чудовищна със стотици хиляди жертви и тежка рецесия в Европа. Европейците трябва да направим това, което направи Тръмп. Ключовата дума е мир“.

„Във вторник разговарях с Манфред Вебер почти час и половина, тези дни се решава въпросът за замразените руски активи. С тези замразени активи не трябва да наливаме в мелницата на военолюбците, тези активи трябва да се дават за иновации и растеж, за да достигаме Китай и САЩ, където Европа е далеч от нивата на тези държави“, посочи лидерът на ГЕРБ.

„Моето мнение е мир. Ключовата дума е „мир“. След това, има време – когато започнат всички други допълнителни преговори, които да защитят територията на Украйна и тяхното самочувствие, но мирът трябва да бъде иззет от ЕС. Първият пример е със замразените руски активи. Ние сме в рецесия. Няма ли растеж – всички ще ни изпреварват.

„Когато дойде въпросът за оръжието, аз трябваше коренно да променя мнението си за войната. Години наред ме цитираха, че искам платноходки и туризъм по Черно море. В един момент по най-варварския и агресорски начин Путин нападна Украйна. Така и България е била по време на турското робство. След кланета, цял свят се е вдигнал да ни защитава“, подчерта Борисов.