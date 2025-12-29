29.12.2025 | 10:54

Борисов с обръщение към „младите комунистчета, чиито бащи и дядовци направиха възродителния процес“ (видео)

Вождът на ГЕРБ защитава ортака си във властта Делян Пеевски от ПП-ДБ

Играете опасна игра, не я разбирате. Не го правете! Това каза председателят на ГЕРБ Бойко Борисов във видео в социалните мрежи.

„Искам да кажа на тези пребоядисани, млади комунистчета, чиито бащи и дядовци направиха възродителния процес, а ние тогава като млади офицери ни изпратиха в Дулово, Каолиново, Разград – да пазим реколтата – играете си с нещо, което не разбирате. Което е страшно опасно за държавата. Не го правете, това е лошо за България!“, каза Борисов.

Странното обръщение на лидера на ГЕРБ идва само няколко дни след като лидерите на коалицията ПП-ДБ почетоха жертвите на „възродителния процес“ пред Тюркян чешма в кирковското село Могиляне. От истеричния вой на сайтовете и сайтчетата на Делян Пеевски става ясно, че в ДПС са в шок от действията на Асен Василев, Ивайло Мирчев и Божидар Божанов в Кърджалийско. Очевидно движението смята родопската област за свой вилает и е принудило Бойко Борисов да направи днешното абсурдно-заплашително 30-секундно обръщение.