Борисов се кани се да стои дълго в политиката като Путин и Си

Вождът на ГЕРБ ще търси гласовете на младите с метрото в София и "най-чистото море в Европа"

След интервютата за Явор Дачков, „Капитал“ и Мартин Карбовски, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се оказа в студиото на лайфстайл журналистката Кристина Патрашкова, главна редактора на в. „Филтър“. Пременен с розовееща вратовръзка и изгрял редом до реклама на хазартната компания WINBET (явно спонсор на инфлуенсърката Патрашкова) Борисов каза как би убедил младите от поколението Z да гласуват за партията му. Самата Патрашкова преди време беше нарекла по грешка поколението Z „Джей Зи“ (грешното название всъщност е прякор на американския рап изпълнител Jay Z).

„Единствените“

„ГЕРБ са единствените, които носят стабилност, единствените, които са им направили (на младите-бел. ред.) метрото в София, единствените, които са им направили тази инфраструктура, която има в България, единствените, които са им направили Черно море най-чистото в Европа, единствените, които ги заведоха в Еврозоната, за да плащат с тези пари, с които плащат и в Париж, и в Берлин, единствените, които ги вкараха в Шенген – да пътуват където си искат“, избори Борисов и добави, че „всички останали им предлагат обещания“.

Попитан дали най-младите избиратели не са уморени от несменяемостта на поколенията във властта, Борисов отговори, че това се наблюдавало в целия свят. „Къде не е така? Нима в Китай Си Цзинпин е по-млад от мене? Нима в Русия Путин е по-млад от мене?„, попита лидерът на ГЕРБ.

Ще се коалира ли с Радев?

По повод това, че според социологическите проучвания първа политическа сила е „Прогресивна България“ на напусналия предсрочно президентството Румен Радев, Борисов каза: „Харесва им това, че за тези 2-3 години, в които той еднолично управляваше България – и като президент, и като „премиер“ – със служебно правителство по старата Конституция“.

„Подписа договор, който 6 млрд. извади от джоба на българите“, каза лидерът на ГЕРБ за договора на едно от правителствата на Радев с турската компания БОТАШ. „Щом българите го харесват, следващите след Радев ще направят така, че 60 млрд. да дават. Щом им харесва … Имат право на избор. Ние само сме строили, ние само сме донасяли в България“, ядоса се лидерът на ГЕРБ.

„Сключваш договори за милиарди и те ти викат „браво“, „ей тоя трябва да ни управлява“. Чудесно“, обобщи той тезата си.

Борисов не избегна еднозначен отговор ще се коалира ли ГЕРБ с партията на Радев в следващия парламент:

„Ще се наложи пак някой да лидира процеса. Това ще го дадат резултатите на изборите. Трябва да направят някаква коалиция. За нас има два пътя в зависимост от резултата на ГЕРБ – или да влизаме в управление пак, или да стоим в опозиция“. „Ние нашите планове и цели сме ги постигнали. Нищо не е в състояние да ни принуди да участваме, или да не участваме“, добави още по-неясно той.

Разговор с бял лебед

В последните дни изглежда лебедите се превръщат в лайтмотив в изявите на Борисов. След като преди дни във фейсбука му беше пуснато видео с бял лебед, сега Патрашкова реши да насочи разговора си с лидера на ГЕРБ към влошената международна ситуация като обяви, че „над света и България прелита черен лебед“. А Борисов отговори: „Онзи ден в Приморско или Царево, не си спомням къде, дойде един бял лебед. Ей така си доплува и си поговорихме с него. Питах го „черни ще идват ли“. Вика „не е лека работа“.

Аз единствен съм бил на официално посещение в Иран

„Сега сериозно. Темата е много сериозна. Аз съм единственият от ЕС, който е бил и в Иран на официално посещение. Не знам да има друг. От българите няма“, съобщи Борисов. Не стана ясно какво значи това – дали ще посредничи между Иран и атакуващите го САЩ и Израел, или нещо друго.

„Моите опасения са, че тази война в Иран ще продължи по-дълго, отколкото очакваме. Истински се надявам да приключи бързо. Искрено се надявам и вчерашният разговор на президента Тръмп с президента Путин и посещението сега на 31 март на президента Тръмп в Пекин да дадат някаква посока, която да води към спокойствие“, заяви Борисов.

Няма претенции към кабинета, освен „бодряшкото“ говорене

Лидерът на ГЕРБ разкритикува служебния премиер Андрей Гюров, който говорел твърде „бодряшки“на фона на глобалната криза с горивата. „Не бих в никакъв случай постъпил като служебния премиер и да кажа: „Всичко е точно“. След като 18-20 барела на ден минават през Иран и протока (Ормузкия проток – бел. ред.), това във всички случаи ще наруши веригите на доставки. Ако продължи по-дълго, докато в същото време има таван на руския петрол, светът ще забуксува“, каза той.

По думите му това, че днес рафинерията работи, „по никакъв начин не може да е гаранция, че това ще продължи и в следващия месец“, ако войната не приключи.

„Тогава ще се качат цените на горивата, на природния газ. Да не забравяме, че OFAC е наложил санкции на нашата рафинерия. Те изтичат мисля, че през април и трябва или да ги подновят, или – знаете как става. Ние сме подвластни изцяло на външната конюнктура в момента“, предвиди той, а след това обясни, че „аз съм последният, който иска да плаши хората и да се презапасяват“.

Борисов не каза какво, според него, би трябвало да прави държавата в тази ситуация. След като обяви, че „иранските ракети могат да дойдат до България за 8-10 минути“, той вметна, че не искал да плаши хората.

„Нацията трябва да бъде много единна. Не може да обвиним и служебното правителство, че е виновно. Нито може да достави повече танкери, нито може да се намеси в тази глобална политика. То Европа стана регионален играч. Европа няма тези възможности, камо ли правителството. Но не може и да се говори така безгрижно, че всичко ще мине така както трябва“, каза лидерът на ГЕРБ.

За Путин: „Той ще стои в Кремъл докато е жив“

„Той няма да се предаде. Той не може да загуби войната в Украйна. Той ще стои в кремъл докато е жив и това предопределя неговото поведение. Той иска да остане в историята като пълководец и победител“, каза лидерът на ГЕРБ по адрес на руския президент Владимир Путин.

Тезата на Борисов се основава на личните му впечатления от Путин, които е добил по време на срещи и разговори с него.

„С две ръце съм за Украйна. В Европа можем да помагаме и помагаме, но видно е, че трудно става“, посочи той.

По думите му украинците са добри бойци и се справят добре, но се нуждаят от подкрепа.

„Дано съумее президентът Тръмп да намери някакво сечение и да спре това кръвопролитие, защото загиват много хора. Има голямо отражение и в Европа“, добави лидерът на ГЕРБ.

И кофа помия срещу ПП-ДБ зарази „Петрохан“

Лидерът на ГЕРБ коментира за първи път трагедията „Петрохан“-„Околчица“. Преди думите от интервюто, Борисов публично загатна за случая само веднъж, когато в края на среща с доскорошния премиер Росен Желязков и бивши министри от ГЕРБ в партийната централа, излъчвана на живо във Фейсбук, събра ръце пред гърдите си молитвено и с усмивка каза „лама“.

„Има неща, които са толкова гадни, че когато ги коментираш, влизаш, щеш не щеш, в политическо говорене. То няма как да е и другояче, защото са замесени маса народ от ПП-ДБ във всичко това“, каза той.

Борисов заяви, че очаква двамата министри – правосъдният и вътрешният – да разкрият имало ли е чадър над организацията на Ивайло Калушев.

Той не поясни защо, след като няма доказани обвинения към тази група в каквото и да е, говори за нея като за престъпна и нуждаеща се от „чадър“.

Колкото до религиозния елемент и въпроса за децата Борисов, посочи религиозното обучение в училище, което от МОН под ръководството на Красимир Вълчев (ГЕРБ) предложиха да се въведе, като евентуално решение. „Затова с патриарха работим по вероучението – нашите деца да бъдат добри християнчета. И сега го изисквам от всички мои близки“, каза той.

„Не бих ги коментирал тези семейства, защото всеки знае себе си. Има много трудни деца. Много трудни семейни взаимоотношения“, добави той за семействата на непълнолетните, свързани с организацията на Калушев и посочи, че „нито искам да ги нападна, нито да ги оправдая“.