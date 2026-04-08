Борисов си обеща този път да не е булката

Ще чакаме и ще поставяме условията, обясни тактиката си след изборите вождът на ГЕРБ

След изборите на 19 април Бойко Борисов няма намерение да е активната страна в политическите разговори за мнозинство и за правителство. Поне така изглежда от това, което обясни за тактиката си на своите съпартийци на предизборно мероприятие във Варна вчера.

„Не искам да се вкарвате в реториката – кой е по-лош, защото съм убеден, че в един момент пак трябва в името на държавата да се направи нещо. Просто този път ние няма да сме от страната на булката. Ние ще чакаме и ние ще поставяме условията“, съветваше Борисов хората си.

Той предупреди и другите политици да не се обиждат едни други, за да не им се налага след това да се обясняват пред медиите. „Всичко това отравя и остава, както би казал Харалан Александров (социален антрополог, присъствал на събитието във Варна – бел.ред.), неприятен отенък. Пахнет, пахнет по някакъв начин“, размишляваше вождът на ГЕРБ.

Борисов определи като обидна думата „сглобкаджии“, която Румен Радев от ПБ редовно използва по адрес на опонентите си. И се оплака, че когато подкрепял коалиционни правителства, това „отчупваше от ГЕРБ, от нашия пиедестал, камъчета“. „Ние компромиси повече няма да правим“, зарече се той.

Когато се присети, че лидерът на ПП Асен Василев обещал на пловдивчани метро (Василев говореше за есбан – бел.ред.), Борисов нареди: „Я, пишете едно метро Варна-Бургас. Вместо магистрала, да се мушнем отдолу, щом така се обещава, Харалане.“

„Засега сме добре, нали? Така, като гледаш, още сме с всичкия си?“, попита Борисов. „Перфектни сте“, чу се глас от залата. „Щом сме перфектни според теб, значи добре“, заключи герберският лидер.

После се отдаде на спомени за имигрантската криза миналото десетилетие и заразправя как европейски политици искали от него да приеме имигранти, но той отказал. „Казвал съм „не“, а не „йес“. „Ноу“, примерно. Дани Митов (зам.-шефът на ГЕРБ – бел.ред.) може да преведе, ако трябва, с акцент, той много хубаво го казва“, смята Борисов.