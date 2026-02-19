19.02.2026 | 15:43

Борисов си вярва: И балонът Радев ще се пукне! Направихме грешки – пакетираха ни с Пеевски, но аз се уча от грешките си

Убеден съм, че ще имаме добър резултат. Този път няма от какво да се срамуваме, каза вождът на ГЕРБ

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов събра министрите си, които днес предадоха властта на служебния кабинет в Министерския съвет и направи равносметка за управлението на правителството „Желязков“.

В централата на ГЕРБ се събраха досегашният премиер Росен Желязков, както и министрите от кабинета му Теменужка Петкова, Жечо Станков, Томислав Дончев. Борисов похвали всеки един от тях и каза, че България е била по-далновидна от останалите европейски държави по отношение на поканата на американския президент Доналд Тръмп за участия в неговия Съвет за мир.

Борисов похвали ГЕРБ, че са „лидирали“ процеса за еврозоната. Специално благодари на досегашния финансов министър Теменужка Петкова за всичките ѝ усилия за изпращане на конвергентния доклад до ЕК, така че да влезем в еврозоната. Изрази благодарност и на данъчните служби, митниците и контрабандата. По думите му само заради това над 7 млрд. евро допълнително са постъпили в хазната, така че България да има по-нисък дефицит в бюджета. Похвали и Томислав Дончев, който беше вицепремиер по европейските средства. По думите му Дончев в направил чудеса от храброст от напълно загубени европейски пари да предоговори плана и да докара милиарди в държавната хазна. Добави, че Дончев е предвижил напред и много проекти в сектора на IT технологиите, което е голяма перспектива пред страната за следващите години.

На енергийния министър на ГЕРБ Жечо Станков също благодари – за бързата реакция след решението на OFAC да наложи санкции на „Лукойл“, така че да се удължат сроковете и да получим дерогация. „За образованието всички казват, че толкова добър министър не е имало“, каза по адрес на Красимир Вълчев Борисов.

„Дани Митов още предава властта (б.а. в МВР). Дано да не го задържат докато е там!“, каза през смях лидерът на ГЕРБ.

Последва обща равносметка за свършеното от ГЕРБ през изминалата 2025 година. Бойко Борисов посочи като успех на ГЕРБ не само влизането на България в еврозоната, но и в Шенген, отпадането на мониторинговия механзиъйм, както и постъплението на над 10 млрд. евро повече в хазната.

„Разбира се, неблагодарността е присъща и нашите в кавички „хора“ от център-дясното вместо да благодарят, че поехме целия риск с конвергентния доклад и вкарахме България в еврозоната, когато и президентът Радев, „Възраждане“, „Величие“ и протестите бяха срещу това. Вместо да кажат едно „благодаря“ сега по цял ден се упражняват от нашите имена. Аз обаче най-вече се уча от грешките. Пакетираха ни с Пеевски заради подкрепата за еврозоната и плана, но по-голям е техният грях (б.а. на ПП-ДБ), защото те с Пеевски правиха Конституция, а ние взехме подкрепа за еврозоната и Шенген. Без моето лидерство нищо това нямаше да се случи!“, отсече Борисов.

Той обърна поглед и към предстоящия политически проект на президента Румен Радев:

„Оттук насетне – пълна мобилизация за изборите! И този балон, който надуват – 5-6 пъти сме гледали такива балони – ще гръмне“, прогнозира Борисов.

Той коментира и новото служебно правителство. Отбеляза, че се радва, че се говори за приемственост и че оттам са отчели и благодарили (особено Георги Клисурски, избран за министър на финансите) за направеното от ГЕРБ за еврозоната. По думите му това служебно правителство е изцяло ангажимент на президента Илияна Йотова – обратното на това, което самата тя каза.

За Румяна Бъчварова, която е бивш кадър на ГЕРБ и днес бе избрана за началник на кабинета, каза, че това е „неин личен избор“ и ѝ пожела успех. По думите му министърът на отбраната Запрянов е бил поискан от премиера Гюров и от ГЕРБ са решили, че е добре да има приемственост в сферата на отбраната в такъв напрегнат геополитически момент.

„Не мога да подмина въпроса за вицепремиера за т.нар. честни избори. Това е огромен пропуск на г-жа Йотова и служебния премиер Гюров. Ако е вярно това, което чета, че има забрана да припарва 5 години от ЕК като наблюдател на избори в други държави – е тежко нарушение и тежка санкция. Точно този човек да отговаря за вота – мисля, че каквито и да са резултатите никой няма да приеме изборите за честни“, каза Борисов по отношение на избора на Стоил Цицелков за вицепремиер за честни избори.“

„Убеден съм, че ще имаме добър резултат. Този път няма нито от какво да се срамуваме, с много гордо вдигната глава трябва да отидем при нашите избиратели и симпатизанти“, каза още на министрите си Бойко Борисов.