29.11.2025 | 13:10

Борисов: Язък за младите хора, които ходят по протести, не знаят каква е истинската им цел

До всички млади хора от протеста: Вождът на ГЕРБ ви смята за глупави, за слаби, за манипулируеми...

Язък за тези свестни млади хора, които ходят по тези протести, защото въобще не знаят каква е истинската цел. А истинската цел, мили мои, е еврозоната“. Това коментира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на събитие на партията в Разлог.

Според него същинската цел зад действията на опозицията е саботирането на еврозоната в полза на Русия.

Водачът на герберите е на мнение, че ако правителството падне в настоящата криза, с него си отива и държавата. „Мигновен хаос, цените ще отидат в небесата, пълно компрометиране на еврозоната, всичко като геостратегическо предимство на България заминава на кино. Тогава излиза новият блок – ПП-ДБ, „Възраждане“, „Величие“, МЕЧ, черепи, кости, Илияна Йотова. Те показаха новата управленска коалиция, само че са свенливи, защото тя не е готина“, заяви Борисов пред своите съпартийци, които се бяха събрали на Национална академия на младежката организация на ГЕРБ.

Лидерът на ГЕРБ подхвана ключовия въпрос – бюджета за 2026, но основно наблегна на словесната разправия между него, Асен Василев и Ивайло Мирчев от „Продължаваме промяната-Демократична България“. Според него двамата народни представители са се опитали да го провокират. Той описа ситуацията с шеговит тон, сравнявайки я с филма „Великолепната седморка“, и разказа как Асен Василев му показвал детайли от бюджета, докато около него стояли други депутати от опозицията. По думите му целта им била да го изкарат от равновесие, но той не се бил поддал на провокацията. Борисов добави, че ако младежите от ГЕРБ били там, щели да реагират остро.

Водачът на герберите заговори и за президентските избори, които предстоят през 2026 г., но само за да разкритикува възможността столичният кмет Васил Терзиев да участва във вота.

„Васил Терзиев е прекрасен кандидат за президент. Най-лесно се бие такъв от дясноцентристките партии“, каза той и добави, че „десноцентристки президент може да има само ако се обединим всички“. По думите му обаче, „Продължаваме промяната“ с изказванията си подготвяли почва за държавен глава, който да продължи сегашната геостратегическа линия на „Дондуков“ 2.

Коментар:

До всички млади хора от протеста: Борисов ви смята за глупави, Борисов ви смята за слаби, Борисов ви смята за манипулируеми, Борисов ви смята за тъпи, Борисов ви смята за платени, Борисов ви смята за безполезни, Борисов ви смята за жалки, Борисов ви смята за неуки, Борисов ви смята за вредни, Борисов ви смята за ненужни. Борисов ви смята за всичко това, което той самият си мисли, че не е, понеже се е обградил само със себеподобни целувачи на ръцете му. Единственото за което сте нужни на този пенсионер и себеподобните му, е да сте безропотна, безлична, безпросветна, безмълвна, безмозъчна и покорна маса, която да плаща мълчаливо дълговете му. Понеделник вечерта на Ларгото, за да покажем на този наглец и откровен престъпник от мутренското минало кой какъв е.