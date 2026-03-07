07.03.2026 | 15:06

Борисов за „ч*киджиите“ на Рая Назарян: Нейният език би казал онанисти (видео)

От думите на вожда на ГЕРБ стана ясно, че за нея политически последствия няма да има

„Ако изкараш повече от пет–десет минути в пленарната зала, след това ти трябва психотерапевт.“ С тези думи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира скандала около реплика на председателя на парламента Рая Назарян, която предизвика реакции по време на заседание на Народно събрание на България. Докато микрофонът й беше пуснат тя обиди депутатите. „Ще ви таковам в чек*джиите всички“.

Борисов заяви, че не е чул точно какво е казала председателят на парламента, тъй като в момента на изказването е бил извън столицата.

„Не съм го чул. Нейният език би казал „онанисти“, ако ме питаш“, коментира той в отговор на журналистически въпрос.

По думите му обаче подобен език не е изключение в пленарната зала.

„В този парламент ежедневно се чуват такива подмятания. Депутатите се дърпат, псуват се и си отправят най-вулгарни обиди. Ако изкараш повече от пет–десет минути вътре, след това ти трябва психотерапевт“, заяви Борисов.

Лидерът на ГЕРБ добави, че при подобна атмосфера дори опитни политици могат да бъдат въвлечени в остри словесни сблъсъци.

„При толкова много депутати, които се държат по този начин, човек може да се подведе“, каза той, като уточни, че това не бива да се приема като оправдание за използването на обиден език.

Скандалът в парламента избухна след като по време на пленарно заседание, при обсъждане на промени в дневния ред, от мястото на председателя на парламента беше чута реплика, отправена към народни представители, докато микрофонът ѝ е бил включен.

Случаят предизвика реакции в политическите среди и постави отново въпроса за тона и поведението в пленарната зала.