26.01.2026 | 19:55

Бормашина в 5 сутринта и стрелба с газов пистолет: Музикантът Васил Гюров от години е в капана на съседски терор (видео)

Синът му Борис през лятото на 2024 г. е имал спречкване със съседа насилник, в което се стига почти до бой

Междусъседски скандал завърши със стрелба с газов пистолет, а преди тази ескалация – години наред кражби, заплахи, непрекъснат тормоз с шум по всяко време на денонощието, оплакаха се пред Нова тв от семейството на музиканта Васил Гюров.

Според потърпевшата Мария Кавлакова през 2021 година е подаден първият сигнал в прокуратурата. А в събота сутринта започнали да се чуват много силни звуци към 5 часа сутринта. „Бормашина, два-три изстрела с пистолет и много силна музика. Беше много плашещо, пускала съм множество сигнали, в които съм споменала, че ме е страх за мен и за семейството ми. Затова се обадихме в 112. Малкият ми син е изключително уплашен, постоянно пита какво ще стане“, разказа тя.

По думите ѝ проблемният съсед, на име Георги, има профил на много интелигентен човек, но нощем, след употреба на алкохол, нещата стават много различни. „Той много се променя, когато се напие. Знам за два случая на убийства от междусъседски спорове в София, затова ме е страх. Действаме по интелигентен начин, викайки институциите, искаме да се вземат мерки въпреки че няма доказано престъпление. Например, трябва да му бъде отнет пистолета. Освен това ни наблюдава кога влизаме и излизаме. Подлага само моето семейство на тормоз, не отговаря на призовки. Изключи си звънеца, смени си телефона и дори ключалката, защото го е срам. Открадна ни колелото, трошил ни е централния бушон“, разкрива Мария.

Синът ѝ Борис Гюров през лятото на 2024 г. е имал спречкване със съседа насилник, в което се стига почти до бой. Софийският районен съд му е постановил 300 лева глоба за хулигански действия.