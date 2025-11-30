Божков разкри схемата, с която Борисов щял да завземе тотото

Бизнесменът Васил Божков разкри схемата, през която според него лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов планира да овладее в свой частен интерес държавния тотализатор и през него – лотариите. Според бившия хазартен бос, който все още е подсъдим за невнасяне на 559 млн. лв. данъци и хазартни такси, целта на обявената идея за концесия на „Българския спортен тотализатор“ е всъщност завземане на лотарийния бизнес, заедно с акционерите в оператора „8888“. Това стана ясно от две интервюта на Божков от последните дни – за „Дневен ред“ на Миролюба Бенатова и Генка Шикерова, както и за „Евродикоф“ на Сашо Диков.

До момента Бойко Борисов не е коментирал публично най-новите изявления на бившия хазартен бос. Сайтът Mediapool се свърза с един от акционерите в „8888“, Димитър Ганев. „Всеки може да говори каквото си иска. Не виждам тема. С фирмата (за която говори Божков, б. р.) ние работим по целия свят по различни проекти“, заяви той.

„Всички знаем коя е фирмата“

Според Божков от самото начало, когато бизнесът му бе закрит и обявен за държавен монопол, целта е била той да се превземе. „Целта е била – вземаме лотарията, даваме я на тотото, след това си взимаме тотото и завземаме този бизнес. Ако аз бях продал лотариите (на чешката компания Sazka, б. р.), те нямаше как да рекетират чешките собственици, защото в Чехия как ще ги рекетират. Но след това дойде Covid, протестите, но сега се почувстваха достатъчно силни и в 6 без 5 вкараха проектозакон за концесия на тотото. На кой ще го дадат – всички знаем – на голяма американска компания, регистрирана в Германия с братя Ганеви – Scientific Games („Сайънтифик Геймс“). Тя е регистрирана преди две години. От две години готвят тази процедура“, каза Божков. По думите му неслучайно още през пролетта Борисов постави темата публично – насред скандала с изтегленото в тото „5 от 35“ число 41.

На въпрос каква е ролята на Делян Пеевски, Божков отговори, че по принцип всичко това не може да стане без лидера на ДПС, но не поясни как той участва в схемата.

Американска фирма, братя Ганеви, Кольо Митничаря и 8888

Самият Борисов, а и част от вносителите официално обявиха, че идеята им е концесията на тотализатора наистина да се даде на „голяма международна компания“, тъй като в конкурса ще се постави изискване за опит. Божков твърди, че това е именно регистрираната в Атланта, САЩ, Scientific Games („Сайънтифик Геймс“). Според уебсайта на дружеството то работи от 1973 г., в над 40 локации по света, и предлага продукти и услуги за държавни лотарии, както и за спортни залагания. Божков призна, че именно тя е била основният външен партньор, който печаташе билетите за търкане на неговите частни лотарии. „Сайънтифик Геймс“ е чужд партньор, с който сме работили. Те ни печатаха билетите за лотарията. Прикриват се под американски чадър. Тя е най-голямата хазартна фирма в света може би в момента и ще вземат тотото на концесия“, каза Божков.

По думите на бизнесмена концесионерът ще е съвместно дружество между „Сайънтифик Геймс“ и братя Ганеви – бившите съдружници на самия Божков в „Ню Геймс“ и „Националната лотария“. Димитър Ганев управляваше лотариите, в които Божков беше акционер с 51%, като той и брат му Милен са всъщност интелектуалният двигател зад успеха на игрите, тъй като имат ИТ бекграунд. Още докато бяха съдружници в лотариите, Димитър Ганев твърдеше, че той има автономност от Божков, който е само акционер в дружествата, макар и мажоритарен.

Пред „Дневен ред“ Божков подчерта, че на него му е странно защо, „ако е имало невнесени такси“, братя Ганеви не са привлечени като обвиняеми, при положение че именно управляващите на дадена компания носят пряка отговорност за плащането на публичните задължения, а не акционерите. „Братя Ганеви бяха хората, които управляваха „Националната лотария“, преди да я национализират. Но незнайно защо, срещу тях не бяха повдигнати обвинения, макар че ако някой не е плащал таксите, това са тези, които подписват. Аз съм бил един акционер – и в „Националната лотария“, и в „Еврофутбол“ и т. н.“, каза Божков. От няколко години насам братя Ганеви, заедно с баща им, са съдружници в оператора „8888“ („Топ Бет“), в който до неотдавна акционер беше и президентът на ПФК „Септември“ и хотелиер Румен Чандъров. Това лято обаче е станала смяна в собствеността, с която Чандъров е прехвърлил дяловете си на Ганеви.

Божков твърди, че в съвместното дружество между „Сайнтифик Геймс“ и братя Ганеви участва и „Кольо Митничаря“ (различен от бургаския бизнесмен Ники Митничаря/Пъдпъдъка, б. р.), който именно „държи“ дяловете на Борисов – твърдение. „Кольо Митничаря е едно момче, което играе футбол с Бойко и яде кюфтета след футбола. Във фирмата на братя Ганеви той държи процентите на Бойко Борисов“, каза Божков.

Какво показват регистрите?

Проверка в Търговския регистър установи, че през 2023 г. в България е учредено дружеството „Сайнтифик Геймс България“, в което съдружници са британският клон на Scientific Games („Сайънтифик Геймс Интернешънъл Лимитид“) и фирмата „Нобъл Айдиъс“ ООД на Димитър Ганев, Милен Ганев и Николай Николов (съдружниците в „8888“).

Подписът от страна на Scientific Games под учредителния акт на българската компания, публикуван в Търговския регистър, е на тогавашния директор на британското дружество Кристиан Кометер (Christian Kometer), който според базата с търговски данни North Data наистина е бил ръководител на клона на Scientific Games по това време. Според данните в Търговския регистър дружеството „Сайнтифик Геймс България“ досега не е извършвало дейност и няма публикуван отчет, но предметът му е разработване и управление на игрални технологии.

Структурата на британския клон на Scintific Games

Източник: North Data

Васил Божков обърна внимание, че във внесения проектозакон няма посочен размер на концесионна такса, което значи, че обещанията на управляващите за солидни приходи за спорта от схемата може и да не се сбъднат.

Печалбата на британския клон на Scientific Games

Източник: North Data

Нова акция срещу колекцията от антики на Божков

Васил Божков коментира и международната акция на прокуратурата преди седмица, проведена в 7 държави със съдействието на Европол, Евроджъст, италианските карабинери и ДАНС, при която бяха арестувани 35 души. Оказа се, че сред задържаните е гръцки учен, който до 2022 г. е бил във фондация „Тракия“ на Божков, твърди „24 часа“.

„Разследването в европейски мащаб започва след обиск в частен дом в България през 2020 г., при който властите изземват около 7000 културни ценности с неизмерима историческа и парична стойност. Повечето от предметите – основно гръцки, римски и тракийски антики, някои от които датират от 2000 г. пр. н. е., са без ясна документация за произход. След изземването им и до момента те се съхраняват в Националния исторически музей в София. По инициатива на СГП в Европол е създаден OTF (международен разследващ екип), ръководен от СГП“, съобщи прокуратурата.

Прокурорът по делото на Божков Ангел Кънев каза, че иззетите артефакти са на обща стойност над 100 млн. евро по цени на черния пазар, а предмет на делото е и пране на пари в размер на над 1 млрд. долара. Над 90% от откритите артефакти са с български произход.

Васил Божков каза, че е претърсена и негова къща в Гърция, но нищо не е намерено. Той отново повтори, че прокуратурата държи незаконно колекцията му от антики, като той е засичал някои от артефактите да се продават на черния пазар. По думите на Божков българските власти безотговорно раздават събраните от него ценности, свързани с българската история, на чужди музеи.