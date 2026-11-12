12.11.2026 | 22:48

Братът на покойния Емил Хърсев е шеф на български Lidl

България наистина ще се разтури, ако тази мафиотска мрежа я напусне

Любомир Хърсев, брат на покойния финансист на мафията Емил Хърсевq е финансов и административен директор на българския клон на германската търговска верига Lidl.

Емил Хърсев беше прокси на издирваната измамница Ружа Игнатова, Христофорос Аманатидис – Таки и де що има бандити с мръсни пари той ги изпираше. Воистина, ако се разтури тази балканска мафиотска мрежа, КТБ ряпа да яде.

Димитровградчанинът Любомир Хърсев има почти 30-годишен опит в областта на финансовата отчетност, организацията и управлението на фирмените процеси в търговията на дребно.