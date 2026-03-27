27.03.2026 | 12:59

Брендо скри милионите от държавата

Отказват да го пуснат предсрочно в петък

Кокаиновия крал Евелин Банев-Брендо е прехвърлил огромна част от семейните авоари на подставени лица, а дъщеря му Лара и племенницата Дарина загряват, за да влязат в големия бизнес.

Брендо е в затвора от година и половина. Предаде се изненадващо след 7 години издирване с Интерпол, а вече иска да излиза на свобода (виж карето). Докато се криеше в чужбина, както и сега, когато е зад решетките, армия от адвокати и приближените му бизнесмени са направили така, че имоти, хотели и търговски дружества за стотици милиони да скъсат връзка с големия бос.

И в това няма нищо случайно – една от трите му присъди е за пране на пари в България. Според прокуратурата и съда той е инвестирал престъпните милиони в имоти, включително и у нас. От 2018 година се води дело за конфискуването на акции, пари по сметки и други авоари за 22 милиона лева, но делото е на първа инстанция и още няма решение. Продължава през следващия месец. Соченият за един от най-големите наркотрафиканти Банев вече няма нищо на свое име, показва Търговският регистър. От фирмите и имотите си се освобождават още съпругата му Моника и балдъзата Десислава, които бяха подсъдими заедно с него.

Десислава Дишлиева е вдовицата на разстреляния през 2005 г. Константин Дишлиев. Той е финансист и беше съдружник на Брендо, с когото са женени за две сестри. По това време Дишлиев и Евелин Банев са разследвани в Европа за наркотрафик. Убиха го пред ресторант в центъра на София, а престъплението така и не беше разкрито. Подозренията падаха и върху Брендо, но нищо не се доказа. Днес дъщерята на Константин Дишлиев Дарина е един от наследниците на фамилната империя. Младата дама вече е собственик на семейния хотел на ул. „Пиротска“ в центъра на столицата.

От 10 месеца насам тя е собственик на фирмата, която го стопанисва. Преди това беше на дядо й Александър Добринов – бащата на майка й Десислава и леля й Моника, която е и съпруга на Евелин Банев-Брендо. Хотелът на ул. „Пиротска“ е един от имотите, който КПКОНПИ иска от съда да се отнеме в полза на държавата. Дарина Дишлиева е наследила от дядо си още една компания за търговска дейност. Той обаче остава управител.

Първата й братовчедка Лара Банева също е бизнес дама отскоро. Днес вече е на 22 г. и е регистрирала компания за търговия с диаманти. Дъщерята на Брендо има офис в Европейския търговски център на бул. „Цариградско шосе“. Компанията е нова и няма връзка с баща й. Лара Банева живее постоянно в чужбина, но това не й пречи да се занимава с новото си луксозно начинание. Когато беше на 10 г. тя беше отвлечена от въоръжени и маскирани мъже пред дома на семейството на бул. „Пушкин“ в София. По това време баща й Брендо беше екстрадиран в Италия, където беше започнало разследването „Кокаинови крале“. Лара Банева беше освободена от похитителите 40 дни по-късно. След това учи в Лондон. Днес тя е чиста пред закона. Срещу нея няма иск за отнемане на имущество. Ответници по делото са Брендо, съпругата му Моника, брат му Симо Карайчев, голямата му дъщеря Александра и фирмата „Б.М.А. Трейдинг“. Александра Банева също няма фирми и имоти на свое име. А компанията „Б.М.А Трейдинг“ вече е с нов собственик, показва проверка на „Филтър“. Преди 20 години това дружество беше в основата на днешната империя от имоти и хотели на Брендо, като във времето ги препродаде на други контролирани от него фирми.

Днес компанията, която има имоти, е собственост на 46-годишния Росен Добрев. „Б.М.А. Трейдинг“ е основана от Брендо. През 2015 г. я прехвърля на съпругата си Моника, а наскоро тя я продава на неизвестния нов собственик. Всъщност той е обикновен човек от столичното гето „Христо Ботев“, където е адресно регистриран. На негово име се водят над 20 фирми, които са му прехвърляни с пълномощни, и според запознати е типичният бушон, който разписва куп документи срещу скромна сума. Имотите на фирмата отдавна са прехвърлени на други собственици.

Подобно е положението и с останалите имоти от обръчите на Кокаиновия крал. Луксозният хотел на бул. „Витоша“ в най-скъпата част на София е на фирма, която е прехвърлена на дългогодишната счетоводителка Боряна Младенова. През 2018 година, когато беше избягал, Брендо купи хотел „Рила“ от Васил Божков с друга от компаниите си – „Пропърти България Груп“. През 2024 г., когато Брендо се предаде, собственик става бургазлията Тодор Щерев – бивш футболист от Б група, който след края на кариерата си търгува с авточасти.

Изведнъж влиза в „А“ група на хотелиерския бизнес с покупката на хотел „Рила“ в центъра на София. Управител е Христиана Сергиева, която в последните години е станала собственик на други фирми от обръчите на Брендо и това не е случайно. Тя също е дългогодишен служител и доверен човек, но с чисто съдебно минало. Морският хотелски комплекс „Оазис“ в Лозенец е на една от най-старите фирми на Брендо „Интербилд“. От няколко години обаче е прехвърлена на офшорка, регистрирана в Кипър. Фирмата се управлява от Анна Церовска, също доверено лице на кокаиновия крал, показа проверка на „Филтър“. Тя движи бизнеса и на хотел „Рила“ въпреки „смяната“ на собствеността. Преди година е подала документи за преустройството на мецанина в ресторант, фитнес и СПА център, където Брендо може би ще отмаря, след като го пуснат от затвора.

В петък Софийският градски съд за втори път ще заседава за предсрочното освобождаване на Брендо. Предложението за това беше на началника на затвора Борислав Чорбански, който беше отстранен заради скандала. Вече с нов шеф, затворът оттегли предложението в съда. Брендо не се яви, а се включи по видео връзка от общо помещение в зандана, където пандизчиите се обучават на компютърна грамотност. Съдът обаче отказа да гледа делото, но Брендо обжалва. Втората инстанция нареди на градския съд да продължи със заседанията. Изходът на делото е предизвестен, твърди „Филтър“. Брендо няма да бъде освободен засега. След време може сам да поиска това. Той е осъден на 10 години и половина затвор. След като се предаде, обединиха трите му присъди от България, Италия и Румъния, адаптираха ги към нашето законодателство и определиха 10 г. и половина. Той обаче вече е излежал близо 6, въпреки че се предаде едва през лятото на 2024 г. – зачитат се старите му арести, престоят в Италия, времето под домашен арест. Освен това в затвора работел в кухнята, с което допълнително намалява присъдата си. Трудил се в кухнята, в библиотеката и фитнеса, което е любимото място на повечето затворници.

По разкази на други затворници килията на Кокаиновия крал била една от най-луксозно обзаведените. Като постоянно обитаващ затвора той има право на лични вещи и подобрения в помещението, от което се ползват още трима затворници. Богаташът дори си избирал хората, с които да лежи, а администрацията удовлетворявала желанията му. Държал се добре с надзирателите, не създавал проблеми и бил за пример. Срещу него няма и други висящи разследвания и съдебни дела освен гражданското на КПКОНПИ за имуществото му. Юристи са категорични, че ако не беше толкова известен, делото за предсрочното му освобождаване щеше да мине тихо и вече да е на свобода.