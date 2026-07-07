07.07.2026 | 20:09

bTV взривява ефира: Една дама ще избира между 20 кавалери в новата версия на Ергенът

Телевизията най-после е взела окончателно решение за реализацията на формата, популярен сред аудиторията като „Момата“, но неговото внедряване в ефира ще се случи чрез новаторски и изключително любопитен телевизионен експеримент

Телевизионният пазар в България е на прага на мащабна трансформация в сегмента на романтичните риалити формати, като най-голямата интрига през предстоящия сезон ще бъде свързана с дългоочакваната поява на дамската версия на „Ергенът“.

Според разкрития на таблоида „Уикенд“, bTV най-после е взела окончателно решение за реализацията на формата, популярен сред аудиторията като „Момата“, но неговото внедряване в ефира ще се случи чрез новаторски и изключително любопитен телевизионен експеримент.

Медията планирала да тества зрителските нагласи чрез хибридния проект „Марс и Венера“, който ще послужи като своеобразен лакмус за това как българската публика приема концепцията, в която една дама избира своя спътник в живота измежду 20 амбициозни кавалери. Този стратегически ход показва, че програмната схема се адаптира към нуждите на пазара и търси динамика чрез пълна огледална ротация на традиционните роли.

Анализът на подготвяната схема разкрива, че новият вариант на предаването всъщност ще се развива в две направления – едното с мъж, а другото с жена в главните роли. Таблоидът „Уикенд“ отбелязва, че проектът „Марс и Венера“ е замислен като междинно звено и генерален тест, позициониран стратегически в паузата между четвъртия и петия сезон на оригиналния „Ергенът“. Целта на програмните директори е да изследват психологическите и социалните реакции на аудиторията в контролирана среда, преди да се премине към мащабен самостоятелен сезон на „Момата“. Продуцентската отговорност за реализацията на тези сложни концепции отново е поверена на Ники Николов, който оглавяваше последните два сезона на франчайза и сега е натоварен със задачата да съгради нов тип емоционален разказ, отговарящ на съвременните изисквания за екранна динамика и висок рейтинг.

Освен експеримента с дамското присъствие в центъра на избора, bTV разгръща много по-широка офанзива в жанра на романтичните формати. Паралелно с подготовката на „Марс и Венера“, в програмните планове влиза и развитието на по-провокативни алтернативи като втори сезон на „Ергенът: Любов в Рая“, чийто ход се очаква да бъде даден от септември. Подобна стратегия на програмно пресищане с романтично съдържание е добре позната от световната телевизионна практика, където зрелищните социални експерименти се разклоняват в множество алтернативни версии, за да задържат максимално дълго вниманието на рекламодателите и масовия зрител. По този начин предстоящата телевизионна година се очертава като истинска лаборатория за междуличностни отношения, в която bTV залага на иновацията, за да докаже, че форматът може успешно да просъществува и извън класическата рамка на единствения мъжки избор.