09.11.2026 | 20:04

Часовник за 94 хиляди евро и куп дизайнерски чанти! Бившата на Ваньо Алексиев разпродава луксозния си гардероб, след като остана без пари

Цвети Василева се разделя със скъпи аксесоари след края на дългогодишната си връзка с транспортния бос

Часовник за близо 100 хиляди евро, единайсет дизайнерски чанти и още куп маркови находки от гардероба. Бившата половинка на транспортния бос Ваньо Алексиев, Цвети Василева, е решила да се раздели с част от луксозните си придобивки, а обявените цени определено не са за всеки джоб.

Според публикация на „Уикенд“, цитирана от HotArena, блондинката е предложила за продажба скъпи аксесоари в специализирани онлайн платформи. Най-голямо внимание привлича часовник на швейцарската марка Chopard, за който се искат точно 94 302 евро. Сумата е достатъчна за покупката на прилично жилище в немалко български градове, но за почитателите на луксозните часовници подобни цени не са нещо необичайно.

Самият часовник изглежда създаден за хора, които обичат да привличат погледите. Моделът съчетава златисти и стоманени елементи, многоцветен безел и розова каишка. В обявата състоянието му е описано като много добро, а цената е намалена от първоначалните 108 170 евро. Това означава отстъпка от близо 14 хиляди евро, макар и след намалението аксесоарът да остава недостъпен за повечето купувачи. Дали ще се намери желаещ да плати исканата сума, предстои да се види. Няма публична информация часовникът вече да е продаден.

И докато скъпият Chopard е най-впечатляващата находка, той далеч не е единствената вещ, с която Василева се разделя. По информация на светското издание за продажба са обявени и 11 дизайнерски чанти, всяка с цена между 1000 и 2000 евро. В друга платформа са публикувани дрехи и аксесоари, някои от които се предлагат на цени, близки до тези на нови изделия. Така на практика част от гардероба на Цвети е попаднала на пазара за луксозни стоки втора употреба. Подобни платформи отдавна привличат собственици на скъпи модни колекции, които предпочитат да продадат вещи, вместо да ги оставят неизползвани.

Естествено, появата на толкова много скъпи артикули предизвикала въпроси сред хората, които следят живота на блондинката. Дали тя просто обновява колекцията си, или продажбите са свързани с промени във финансовото ѝ положение след раздялата с Ваньо Алексиев? „Уикенд“ допуска, че Василева търси допълнителни средства, но засега няма потвърдена информация за финансови затруднения. Самата продажба на луксозни вещи не е доказателство, че собственикът им е останал без пари, а Цвети не е посочила публично причината за решението си.

Василева и собственикът на транспортната компания „Биомет“ бяха сред обсъжданите двойки в светските среди. Връзката им продължи повече от десетилетие, през което двамата демонстрираха интерес към скъпите автомобили, пътешествията и луксозния начин на живот. Ваньо Алексиев стана особено популярен с колекцията си от суперавтомобили, сред които и Bugatti Chiron, а Цвети често привличаше внимание с външния си вид и модните си придобивки. След раздялата им през 2024 г. двамата поеха по различни пътища, а личният им живот продължи да бъде обект на публикации в светските издания.

Според HotArena част от вещите, които Василева предлага за продажба, са подаръци от бившия ѝ партньор. Не са представени обаче документи или потвърждение от двамата за произхода на конкретния часовник и останалите аксесоари. Независимо от това обявата за Chopard за 94 302 евро и колекцията от дизайнерски чанти вече са достатъчен повод името на Цвети отново да попадне в светските хроники. Дали луксозните вещи скоро ще намерят нови собственици, ще стане ясно, ако продажбите бъдат осъществени.