08.09.2026 | 19:42

Четирима от ГЕРБ издигат Илияна Йотова за президент

Сред тях - Вежди Рашидов, Емил Радев и двама кметове на Бойко Борисов

Доста лица на ГЕРБ участват в инициативния комитет за издигане за президент и вицепрезидент на Илияна Йотова и Кирил Вълчев, стана ясно при представянето на комитета днес. Най-много изпъкват настоящият евродепутат Емил Радев и бившият министър на културата и председател на парламента Вежди Рашидов. Силно застъпена е и местната власт – кметът на Царево Марин Киров, на Ивайловград Диана Овчарова; членува кметът на Малко Търново Иван Янчев, който на последните избори се кандидатира формално като независим, но бе подкрепен от ГЕРБ, а два пъти преди това бе избиран от листата на Бойко Борисов; вътре е и кметът на община Тутракан Димитър Стефанов, който също бе подкрепен като независим от ГЕРБ, а по-рано се кандидатираше директно от партията на Борисов.

Комитетът се води от четирима съпредседатели: полярният изследовател Христо Пимпирев, депутатката от „Прогресивна България“ Емине Гюлестан, председателят на БСП Крум Зарков и Емил Стоименов, лекар. Румен Радев се появи до Йотова, там бяха вицепремиерът Иво Христов и други лица от „Прогресивна България“.

Вежди Рашидов, чиято оставка от парламента беше приета през лятото на 2023 г., похвали Йотова, че е „кандидат с доказана биография“. „България страда от една тежка болест – правим политици от хора, които излизат по протести, от улиците, без CV и без биография. Съдбата на българския народ не може да се управлява от човек, който през живота си не се е реализирал“, каза още Рашидов на форума. И допълни, че решението му не е съгласувано с Бойко Борисов, тъй като като част от гражданската квота имал свободата на мажоритарния избор. Думата взе и Илиана Раева, която се похвали, че познава Йотова от над 30 години. Това изтъкна и бившият президент на България Георги Първанов, който също е в инициативния комитет.

Подкрепа за Йотова и Кирил Вълчев заявиха още Лили Иванова, космонавтът Георги Иванов, археологът проф. Николай Овчаров, бившият министър на икономиката и енергетиката Румен Овчаров, бившият капитан на националния отбор по волейбол и настоящ депутат от „Прогресивна България“ Владимир Николов, колегата му на игрището Теодор Салпаров със съпругата му Ралица Паскалева (актриса), председателят на ПЕС и бивш министър-председател Сергей Станишев, бившият министър на вътрешните работи (при Иван Костов) Eмануил Йорданов. Сред бившите политици „квота“ имат НДСВ и ДПС: Огнян Герджиков, Станимир Илчев и Филиз Хюсменова, както и бившата коалиция Патриотичен фронт в лицето на Полина Карастоянова.

И ДРУГИ… „ЗВЕЗДИ“

Списъкът с членове на комитета съдържа 174 имена. Почти всички от тях са участвали и досега в подобни „агитки“, още повече на леви политици.

От медийните труженици „блестят“ Валерия Велева-Мадам В., Георги Тошев, Кристина Патрашкова, Явор Дачков, Севда Шишманова, Тома Томов, Симеон Идакиев. Вътре е политологът Антоний Тодоров, академиците Георги Марков, Иван Гранитски, няколко ректора – Георги Янков (Националната художествена академия), Димитър Димитров (УНСС), Евгени Станимиров (Икономически университет – Варна). Сред културните дейци – режисьорът Борис Панкин, скулпторът Валентин Старчев, актьорите Павел Попандов, Николай Сотиров, Веселин Плачков, съпругата му Мариана Попова, композиторите Митко Щерев и Хайгашот Агасян, музикантът Теодосий Спасов. Спортът допринася с Тити Папазов, Георги Иванов – Гонзо, Емил Костадинов, Емил Спасов. Почти всички кметове от БСП са членове на комитета, няколко от местни формации. Като „общественик“ е представен овцевъдът Симеон Караколев, станал известен с инициативата с пилона на Рожен, подкрепена от Румен Радев.