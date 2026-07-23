23.07.2026 | 21:01

Чиновник от финансовото министерство прегазил жената край Владая

Държавният експерт Антони Сотиров с девет нарушения е пуснат на свобода

Държавният експерт в Министерството на финансите Антоний Сотиров е причинил фатална катастрофа край софийското село Владая, при която е загинала 63-годишната Румяна Асенова, съобщават от bTV. Трагичният инцидент е станал, докато жената е пътувала към работното си място. Срещу шофьора е повдигнато обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост, но прокуратурата не е поискала задържане под стража и той е пуснат на свобода с отнета шофьорска книжка.

Бездушие на пътя и въпроси без отговор

Видеокадри от мястото на инцидента показват, че непосредствено след сблъсъка между джипа на Сотиров и автомобила на загиналата, мъжът и спътницата му са слезли от превозното средство, за да проверят състоянието на децата си — бебе на един месец и дете на четири години. До края на видеото обаче никой от тях не се е доближил до смазаната кола, за да окаже помощ на пострадалата шофьорка.

„Поведението на място е на хладнокръвен убиец. Не можеш да убиеш човек, да смажеш автомобила, с който се движи, гледа собствените си деца, семейство, и после гледа материалните щети на автомобила. Какъв човек трябва да сте?“, споделя през сълзи синът на загиналата Ивайло Асенов. По думите му джипът се е движил със 100% несъобразена скорост в участък, където с допълнителна пътна табела скоростта е ограничена до 40 километра в час при лоши метеорологични условия.

Поредица от пътни нарушения

Справка от СДВР показва, че Антоний Сотиров е системен нарушител на Закона за движението по пътищата. Той има общо девет фиша — четири за превишена скорост, два за липса на контролен талон, два за неспазване на пътната маркировка и един за управление на технически неизправно моторно превозно средство.

Близките на загиналата изразяват опасения, че публичната позиция на Сотиров в държавната администрация може да окаже натиск върху разследването. „Оказва се, че убиецът е служител на Министерството на финансите. Държавен експерт. Явно ще търси връзки“, коментира роднината на семейството Русалена Ананиева.

Реакцията на финансовото министерство

От Министерството на финансите заявиха, че до този момент при тях не е постъпвало официално уведомление от компетентните органи за настъпилото произшествие. „Поставените въпроси се отнасят до конкретно физическо лице и до обстоятелства, които не са свързани с изпълнението на служебни задължения или с осъществяваната от МФ дейност“, посочват от пресцентъра на ведомството. Опечаленото семейство настоява за пълно разследване, включително за резултатите от пробите за алкохол и наркотици, за да има пълна справедливост за загубата на 63-годишната Румяна — майка и баба на четири деца.